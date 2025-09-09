De gris a vibrante: "El Paseo de los Colores" llega a Azua y da vida a sus muros con arte urbano

Con 400 metros cuadrados de vibrante arte urbano, la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó el domingo último a la comunidad de Azua un "Paseo de los Colores" que celebra su rica herencia cultural.

Este proyecto convierte las paredes de la ciudad en un lienzo que cuenta su propia historia.

Robert Polanco, director de Propeep, lideró el acto y destacó el valor histórico y social del arte en los espacios públicos.

"Lo menos que podemos hacer es reconocer y valorar ese papel trascendental que ha desempeñado la Iglesia Católica en beneficio de la nación", comentó, haciendo referencia a uno de los murales.

Los dos nuevos murales rinden tributo a la historia y las tradiciones de Azua. El primero, en el Centro Educativo El Buen Pastor, honra a personajes influyentes como el poeta Nicolás Ureña de Mendoza y a la educadora Colombina Bucarelli, que aparece junto a los nombres de sus hermanas Antonia Luisa, Thelma y Ángela.

El segundo, en la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, rinde homenaje a la patrona de la provincia, un símbolo central de la fe local.

Al centro, el director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, hace el corte de cinta para la entrega formal del "Paseo de los Murales", en Azua.propeet

Para Robert Polanco, "El Paseo de los Colores" constituye una pieza fundamental para la identidad dominicana, indicando que la obra celebra a los símbolos patrios, los héroes de la Independencia y las figuras que han marcado la historia y cultura dominicana.

Además, Polanco agregó que el texto rinde homenaje a importantes figuras del deporte, la literatura y la religión, a la vez que captura las costumbres y expresiones que distinguen la diversidad del país.

Ell álbum es, enfatizó, “un claro reflejo del talento de los artistas que, con su trabajo, han logrado reimaginar el entorno urbano”.

El resultado es un país más humano, inclusivo y lleno de color, subrayó el funcionario, para luego establecer que "nuestros artistas no solo pintan, siembran sueños y llenan de alegría las comunidades impactadas".

Por esto, hizo un llamado a preservar esta obra como patrimonio cultural.

La iniciativa, dirigida por Dominicana Cultural y Creativa, fue posible gracias al talento de los artistas Mino Miranda, Vladimir Rodríguez, Kelvin Clase y otros, quienes con sus pinceles lograron plasmar la esencia cultural de Azua.

Ahora, sus muros no solo son paredes, sino espacios de belleza y orgullo que reflejan el alma de la comunidad.

"El Paseo de los Colores" se convierte en libro

Mientras tanto, el arte callejero que ha revitalizado decenas de comunidades en el país ahora tiene un nuevo hogar: la primera edición del álbum "El Paseo de los Colores".

Presentado por el titular de Propeep, Robert Polanco, esta obra no solo documenta el proyecto, sino que también celebra cómo el arte urbano puede fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo en los barrios.

Durante el lanzamiento, Polanco describió el álbum como una "pieza artística y documental" que relata el poder del color para transformar la cotidianidad.

"Estos murales vencieron la opacidad del gris y fortalecieron el sentido de pertenencia de nuestras comunidades", explicó.

El libro es una ventana a la cultura dominicana, inmortalizando murales que exaltan a héroes patrios, deportistas y figuras culturales, mientras reflejan la diversidad de la vida comunitaria.

Cada página es un testimonio del talento y la sensibilidad de los artistas que participaron en esta iniciativa.

En los últimos siete meses, el programa ha pintado 60 "Paseos de los Colores" en todo el país, demostrando el compromiso del gobierno con políticas públicas innovadoras.