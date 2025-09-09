Se entrega "Pinguilo", acusado de agresión a niño en San Cristóbal

La Policía Nacional informó que fue entregado este martes a las autoridades Luis Manuel Jiménez (a) “Pinguilo”, de 32 años, quien era buscado mediante orden judicial por la agresión física contra un niño de 11 años, ocurrida el pasado 6 de septiembre en el sector Jeringa, San Cristóbal.

La entrega se realizó de manera voluntaria por familiares y comunitarios a miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) y del departamento de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).

El caso ha generado rechazo en la comunidad, donde la víctima resultó herida tras la agresión en un colmado-billar.

La institución del orden calificó el hecho como “inaceptable” y prometió "aplicar la ley con rigor", reiterando que cualquier acto de violencia contra niños, niñas y adolescentes, será perseguido sin excepción bajo la coordinación del Ministerio Público.