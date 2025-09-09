Se entrega conductor que atropelló y provocó la muerte de dos bioanalistas en SFM
En el video compartido por “Agenda 56”, dijo que se fue de la escena, en la carretera Jaya, donde fallecieron Anyelissa María Reyes, de 32 años, y Ana del Orbe Batista, porque alguien le recomendó irse debido a que “si los familiares llegan tú vas a tener problemas”.
Carlos Manuel Then Rojas, identificado como la persona que conducía el vehículo que dejó sin vida a dos bioanalistas, el sábado, en San Francisco de Macorís, se entregó este lunes a las autoridades.
Aseguró que nunca quiso causar la muerte de las jóvenes, pero ellas se le estrellaron en la pasaola que se transportaban debido a que “venían bajando demasiado rápido”.
“Lo único que le digo a su familia es mis condolencias, me siento muy triste, apenado, porque yo soy padre y lo siento también”, dijo a la prensa.
De acuerdo con las informaciones, las mujeres fallecieron tras ser embestidas por una jeepeta BMW blanca. Ambas laboraban en el Centro Médico Siglo 21.
Anyelissa María Reyes dejó a tres niños en la orfandad, mientras que Ana del Orbe Batista a dos hijos.