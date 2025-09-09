Se entrega conductor que atropelló y provocó la muerte de dos bioanalistas en SFM

Carlos Manuel Then Rojas, identificado como la persona que conducía el vehículo que dejó sin vida a dos bioanalistas, el sábado, en San Francisco de Macorís, se entregó este lunes a las autoridades.

En el video compartido por “Agenda 56”, dijo que se fue de la escena, en la carretera Jaya, donde fallecieron Anyelissa María Reyes, de 32 años, y Ana del Orbe Batista, porque alguien le recomendó irse debido a que “si los familiares llegan tú vas a tener problemas”.

Aseguró que nunca quiso causar la muerte de las jóvenes, pero ellas se le estrellaron en la pasaola que se transportaban debido a que “venían bajando demasiado rápido”.

“Lo único que le digo a su familia es mis condolencias, me siento muy triste, apenado, porque yo soy padre y lo siento también”, dijo a la prensa.

De acuerdo con las informaciones, las mujeres fallecieron tras ser embestidas por una jeepeta BMW blanca. Ambas laboraban en el Centro Médico Siglo 21.

Anyelissa María Reyes dejó a tres niños en la orfandad, mientras que Ana del Orbe Batista a dos hijos.