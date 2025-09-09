Disco de Raquel Arbaje está en Spotify, su canción más famosa es “El peito”, según su hija Adriana

“Cuando quieras ir al baño y un peito va salir, aprieta tu nalguita y déjalo ahí, eso es delicado, eso es muy privado, que nadie se entere que un peíto quiso salir”, se escucha a la primera Dama, Raquel Arbaje cantar con unas melodías muy contagiosas.

La revelación la hizo su hija Adriana Abinader en el programa “Esta Noche Mariasela”, donde aseguró el disco “Mi Cajita de Valores" se encuentra en Spotify y que la canción más famosa es "El p*íto”.

Escuchar este álbum de 12 canciones, conlleva una duración de 28 minutos. Fue publicado en Spotify el 18 de diciembre de 2019, aunque el disco, según declaraciones, fue realizado en 2006.

“Mi mamá inculcaba tanto los valores que ella hizo un disco de canciones infantiles que se llama mi cajita de valores. Si lo buscan en Spotify ahí aparece y la canción más famosa se llama El Peíto, asi que ya saben búsquenlo”, indicó su hija.

Se recuerda que el 21 de febrero de 2021, la primera Dama de la República cantar “Hombres Valientes”, con un video musical. Esta canción también forma parte de la discografía.

Sobre carta Código Penal

La primera Dama de la República dijo que la firma en Carta Abierta dirigida al Congreso Nacional, en rechazo a algunos artículos del Código Penal, la hizo como una ciudadana.

Entre los artículos que rechazaban esta carta estaban las tres causales, la clasificación del feminicidio, las barreras probatorias para la violencia intrafamiliar, la prescripción de delitos sexuales, entre otros.

“Yo dije, no puedo anteponer mi fe ante una realidad que vemos que también pone en peligro la salud de nuestras niñas y claro yo la firmé… Y yo dije, Dios Santo, tal vez no me permitan comulgar, pero yo dije no puedo ser hipócrita, si yo callo lo que entiendo no es mi realidad”, indicó.

Dijo que no se molestó con la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien indicó que no le gustó la forma en que se enteró de la carta, ya que los 144 representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se “fajaron muy duro y fuerte” para que Abinader pudiera ocupar la silla presidencial del Estado dominicano.

Raquel Arbaje indicó que le hizo saber Alfredo Pacheco que “referirse a 144 guerreros, yo entiendo que somos un equipo, tanto ellos como el presidente, esa parte tal vez me pudo doler un poco, pero nosotros tenemos buena relación”.