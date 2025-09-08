Tres mujeres mueren el fin de semana en República Dominicana; dos casos son feminicidios

La violencia de género no da tregua en República Dominicana. Al menos tres mujeres fueron asesinadas durante el fin de semana, en hechos que han sido clasificados —en dos de los casos— como feminicidios y que actualmente son investigados por parte de las autoridades.

Así lo informó este lunes el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien ofreció a los medios detalles preliminares de los tres casos.

El primer feminicidio ocurrió el sábado 6 por la tarde en San Isidro, donde Henry Rafael Torres Rosario, actualmente prófugo, le quitó la vida a su compañera sentimental, una ciudadana haitiana identificada solo como Angelina.

La víctima murió a causa de múltiples heridas de arma blanca. Pesqueira indicó que ya el agresor está identificado y que se espera su captura en las próximas horas.

Otro de los crímenes tuvo lugar en la provincia de San José de Ocoa, donde Valdemira Peña Mateo, de 59 años, fue asesinada con un machete en medio de un conflicto social en la madrugada del domingo 7.

Su pareja, José Altagracia Tejada Marini, de 50 años, también resultó herido durante el ataque.

El agresor informó Pesqueira, ha sido identificado únicamente como Alejandro, un hombre conocido en la comunidad, quien tras cometer el hecho emprendió la huida.

El portavoz policial exhortó a Alejandro para que se entregue por la vía que considere oportuna.

El segundo feminicidio fue registrado en el sector La Cañada Haití Mejía, en los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, donde Iván Rafael Sosa, de 21 años, fue detenido tras ultimar de un disparo a su pareja, Katherine Frías Aquino, de 20 años.

Este hecho también ocurrió en la madrugada del domingo 7.

Al momento del arresto, se le ocupó la pistola a Sosa con la que cometió el crimen. El joven será presentado ante la justicia en las próximas horas.

Estos feminicidios se suman a una ola de violencia contra las mujeres que continúa entrando al país.