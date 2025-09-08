Tragedias viales enlutan al Cibao: tres muertes en accidentes de tránsito en menos de 24 horas

La ola de accidentes de tránsito continúa cobrando vidas en la región del Cibao, donde en menos de 24 horas se registraron tres muertes que han conmocionado a las comunidades de San Francisco de Macorís y Santiago Rodríguez.

En San Francisco de Macorís (provincia Duarte), dos jóvenes bioanalistas fallecieron la noche del sábado al ser embestidas por una jeepeta BMW blanca cuyo conductor emprendió la huida.

Las víctimas fueron identificadas como Anyelissa María Reyes, de 32 años, y Ana del Orbe Batista, quienes se trasladaban en una pasola por la carretera Jaya cuando fueron impactadas mortalmente. Ambas laboraban en el Centro Médico Siglo 21.

Reyes deja en la orfandad a tres niños, mientras que Del Orbe deja dos hijos.

Otro caso

En tanto, en Santiago Rodríguez, la madrugada del domingo perdió la vida el adolescente Rubén Rafael Uceta, de 14 años, en un choque entre la motocicleta que conducía y una jeepeta Honda CRV.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:00 de la medianoche en la carretera principal que comunica la provincia con Mao, a la altura del residencial INVI.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el menor no llevaba casco protector y conducía una motocicleta Yamaha RX115 que no fue localizada en la escena.

El conductor de la jeepeta, identificado como Jorge Luis Burdier Peña, de 24 años, fue detenido por la Policía Nacional junto a su vehículo mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Los sucesos han generado consternación e indignación en ambas localidades, donde comunitarios denunciaron la falta de asistencia ágil para las víctimas y exigieron mayor control en las carreteras, que se han convertido en escenario constante de tragedias.