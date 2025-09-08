Sigue prófugo hombre que mató a su pareja de 16 años en San Isidro

Continúa prófugo el hombre acusado de matar a la adolescente Maite Evangelina Jerónimo de la Cruz, de 16 años, el pasado sábado en San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

La Policía confirmó que sigue la búsqueda de Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, y le reitera la petición de que se entregue para ser sometido a la justicia.

El feminicidio que ha consternado a la comunidad de San Isidro, se en la vivienda que ambos compartían como pareja sentimental. El verdugo atacó a la jovencita con un arma blanca, según reportes

El cadáver fue examinado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).