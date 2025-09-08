Abinader sobre accionar de militares kenianos en Haití: “Nunca se le dieron los recursos”

El presidente Luis Abinader afirmó que Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, encabezado por militares kenianos nunca recibió “los recursos suficientes” para garantizar su éxito en su labor en la vecina nación.

“Tengo que decir que nunca se le dieron todos los recursos al grupo de Kenia para poder traer la cantidad de personas que era originalmente planeado, que eran unos 2,500, pero tenemos que adaptarnos”, manifestó Abinader.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que su homólogo de Kenia, Wiliam Ruto, advirtiera durante el fin de semana de que el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, que lidera el país africano, vencerá el próximo octubre y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que "guíe una transición responsable".

Kenia advierte que su misión en Haití termina en octubre Lea también

Ruto abordó ese asunto en una reunión bilateral con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en el marco de la segunda cumbre entre África y la Comunidad del Caribe (Caricom), que se celebra este domingo en la sede de la Unión Africana (UA) en la capital de Etiopía, Adís Abeba.

"Abordamos maneras de profundizar nuestros vínculos y revisamos los urgentes desafíos de seguridad global, con especial atención a la misión en Haití, bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU", explicó el mandatario keniano en su cuenta de la red social X.

Aprecia cambio de actitud de EEUU

Al responder una pregunta durante La Semanal con la Prensa, el mandatario afirmó que espera grandes avances con la nueva política adoptada por el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, en donde abogaran por el restablecimiento del orden en Haití.

“Eso es lo que ellos nos han manifestado y esperamos que esa nueva política sea exitosa”, manifestó el jefe de Estado.

Volverá a acudir ante la comunidad internacional

Abinader manifestó que durante la celebración de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volverá a denunciar el abandono de la comunidad internacional hacia la crisis socioeconómica que se vive en Haití.

“Y lo voy a repetir y lo voy a decir tanto en el discurso, como en los temas de las conversaciones bilaterales, porque la verdad es que con esa situación seguimos cargando pesado, principalmente la República Dominicana”, acotó el gobernante.

La misión, que activó en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad del país isleño en su lucha contra las bandas armadsa, que controlan un 90 % de la capital y otras zonas del país.