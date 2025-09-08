Senasa
MP investiga posibles actos de corrupción en Senasa
El gobernante expresó que “cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente de salud, debe de enfrentar consecuencias drásticas en términos de la justicia”.
El presidente Luis Abinader manifestó que el Ministerio Público se encuentra investigando posibles actos de corrupción administrativa que se hayan cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y que esas pesquisas se realizan a raíz de una solicitud realizada por el Gobierno Dominicano en noviembre del 2024.
“La investigación que hay ahora allá, antes de ningún reportaje, fue desde nosotros que vino esa investigación; pero aparte del Ministerio Público, está la Cámara de Cuentas haciendo una auditoria allá desde hace varios meses, está la procuraduría y antifraude también haciendo las investigaciones en Senasa y también está Silsaril (Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales)”, acotó el mandatario.
Las declaraciones de Abinader se producen semanas después de que Senasa se viera envuelto en el medio de declaraciones enfrentadas entre el Gobierno y la oposición. Mientras los opositores señalaban que esa institución tenía un déficit económico y que prácticamente estaba en quiebra, el presidente Abinader garantizó que “nunca le faltará” la cobertura a los afiliados de esa administradora de riesgos de la salud.
Abinader por igual había optado por mover a Santiago Hazim de la dirección ejecutiva de Senasa y sustituirlo por Edward Guzmán.
“Consecuencias drásticas”
El gobernante expresó que “cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente de salud, debe de enfrentar consecuencias drásticas en términos de la justicia”.