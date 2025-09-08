Mantienen alerta contra inundaciones; la temperatura alcanzaría los 37 grados

Aunque este lunes amaneció mayormente despejado en gran parte del país, se pronostican incrementos nubosos durante el transcurso de la mañana hacia La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y El Seibo, con chubascos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento que, alrededor del mediodía, se extenderán hacia provincias vecinas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que en la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia Azua, La Vega, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Monte Cristi y otras provincias aledañas, producto de la incidencia de la vaguada y los efectos locales. Estas precipitaciones disminuirán gradualmente al anochecer, cuando se prevé que predominen hacia el litoral caribeño.

El Indomet mantiene cinco provincias bajo el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Estas son Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

“Mañana, durante horas matutinas, gran parte del país permanecerá con cielo de poca nubosidad y solo se prevén chubascos aislados hacia la costa caribeña. En la tarde, empezará a ingresar una masa de aire con menor contenido de humedad y ligera concentración de partículas de polvo sahariano, asociadas a un sistema anticiclónico. Debido a esto, las lluvias continuarán reducidas hacia el sureste y noreste; sin embargo, el calentamiento diurno, la leve incidencia de una vaguada en altura y la interacción del viento con la orografía generarán aguaceros localmente moderados con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón y otras provincias cercanas”.

Mucho calor

Las temperaturas se mantiene altas en casi todas la provincias del país, y en el caso de Santiago el termómetro marcará los 37 grados.