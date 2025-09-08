Gobierno entrega tres nuevas obras turísticas en Puerto Plata

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron tres obras en la provincia de Puerto Plata, con una inversión de RD$262,270,577, las que tendrán un impacto directo en el fortalecimiento del desarrollo turístico de esta provincia.

El presidente Abinader y el ministro Collado dejaron inaugurado el acceso a playa Teco en Maimón, la reconstrucción de aceras y contenes en el Centro Histórico y el edificio que alojará a la filial de la Asociación Dominicana de Prensa Turística de Puerto Plata y el Museo de Turismo.

El ministro Collado destacó la importancia de esas obras y su impacto en el desarrollo del turismo en la Novia del Atlántico, que sigue tomando un nuevo y fuerte impulso, generando cada vez más empleos.

‘’Estas obras son de trascendental importancia para el turismo en Puerto Plata, ya que estamos hablando del acceso a una de las más visitadas playas de Maimón, la reconstrucción de aceras y contenes en el Centro Histórico y el anhelado edificio que alojará a los periodistas turísticos y al Museo de Turismo de Puerto Plata’’, dijo el ministro Collado al pronunciar las palabras en uno de los actos, que encabezó el presidente Abinader.

Descripción de las obras

La reconstrucción de la vía de acceso a playa Teco, en el distrito municipal de Maimón, que tuvo una inversión de RD$ 146, 229, 874, tiene un impacto social y de impulso al turismo en la zona.

El área intervenida es de una longitud de 3.6 kilómetros y ancho vial de 8.00 metros.

Esa obra, incluye también, la construcción de dos kilómetros de cunetas longitudinales, reconstrucción de alcantarillas existentes, limpieza y encache de cañadas, señalización horizontal y vertical.

Abinader destacó que la obra forma parte de las decisiones del Gabinete de Turismo, para el impulsar el desarrollo del sector, ya que playa Teco es importante para el turismo local y por su ubicación frente al puerto Amber Cove también para el turismo internacional.

Dijo que la obra se complementará con la construcción de la plaza para organizar y embellecer el área de venta promoviendo la mejoría de las personas que trabajan allí.

El mandatario aprovechó la presencia de la Asociación de Vendedores de Playa Sosúa para resaltar que en ese municipio además de las labores de construcción de la plaza para los vendedores de la playa y las obras para relanzar ese municipio, el Gobierno construye el hospital, que ninguna gestión anterior había hecho.

La intervención en el caso urbano de San Felipe, abarcó once calles con una inversión de RD$79, 855,074 y consistió en la reconstrucción de más de 9,436 metros lineales de contén y 13, 497 metros cuadrados de aceras.

También comprende la readecuación de la capa de rodadura de tres ejes vitales equivalentes a 2, 273 metros cuadrados de asfalto y la construcción de rampas de acceso universal.

Entre las calles intervenidas figuran la Antigua Vía Férrea, la Restauración, San Felipe, 30 de Marzo, Aserradero, Los Jazmines, El Morro y la 27 de Febrero, entre otras.

El edificio que alojará las oficinas de la filial de Adompretur en Puerto Plata y el Museo de Turismo, tuvo una inversión de RD$35,485, 629.

Esa obra busca dar respuesta de manera directa a la promoción del turismo en la provincia a través de los medios de comunicación, y poner en funcionamiento el Museo del Turismo.

En el edificio de dos pisos, el Museo del Turismo funcionará en su primer nivel y consta con rampas de acceso para discapacitados, baños y un almacen.

En el segundo nivel estarán ubicadas las oficinas de Adompretur con áreas de recepción, salón multiuso, oficinas, comedor y baños.

Las tres obras fueron supervisadas por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas CEIZTUR del Mitur.