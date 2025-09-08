Dos feminicidios registrados el fin de semana y los verdugos están prófugos de la justicia

La vida de dos mujeres fueron arrebatadas este fin de semana en distintos hechos, una por su pareja y otra por su expareja, y sus verdugos están prófugos de la justicia.

El hecho más reciente fue publicado en redes sociales el domingo. Se trata de Katerin Frías Aquino, de 20 años, quien fue ultimada por su expareja Iván Rafael Sosa, un exmiembro de la Armada Dominicana, en el sector Villa Penca, en Haina, San Cristóbal.

Se informó que la joven se negaba a reconciliarse con su verdugo, por lo que este le quitó la vida y emprendió la huida.

Otro hecho

El sábado ocurrió otra tragedia en San Isidro, Santo Domingo Este, donde una joven identificada como Anllelina, de 22 años, fue muerta por su Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, quien este lunes no ha sido localizado por la Policía.

Este tipo de crímenes siguen en aumento en República Dominicana y a la fecha pasan de 50.

A principios de agosto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que es una “pandemia” y para esa fecha sumaban 48.

"Cuando matan a una mujer nos matan a todas las madres, a todas las mujeres que habitamos en el territorio nacional", dijo la funcionaria en rueda de prensa.