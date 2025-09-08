Melba Grullón recuerda a su hija Alexandra: han sido cinco meses desoladores

Es un día 8 otra vez, y los familiares de las víctimas del colapso del Jet Set recuerdan a sus seres queridos fallecidos en la tragedia. Un abril inolvidable. 236 vidas ya no están.

"Qué desolador ha sido en estos cinco meses ver pasar tu primer aniversario de bodas, tu cumpleaños y mi cumpleaños sin ti, físicamente", se lee en la publicación de Instagram de doña Melba Grullón, madre de Alexandra.

Continúa el conmovedor texto, que acompaña una serie de fotografías de su hija, diciendo que fueron aprobadas las primeras becas en su memoria, con el objetivo de apoyar a jóvenes con aspiraciones universitarias.

Fue el pasado 6 de junio cuando doña Melba anunció que se crearía el "Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón (ALE)”, una iniciativa que nació con el objetivo de hacer una alianza con centros educativos del país para brindarles apoyo económico a jóvenes de escasos recursos que sueñan con ir a la universidad.

"El 21 de agosto hicimos el acto del lanzamiento del Fondo de Becas. Me sentí acompañada y en unidad con todos tus hermanos, familiares, amigos y compañeros, quienes con voz entrecortada y nudos en la garganta, me confirmaron que estamos haciendo exactamente lo que tú misma hubieras hecho", expresó.

Melba y Alexandra GrullónFuente externa

Doña Melba recordó cuando la imagen de su hija se presentó en la pantalla gigante del salón de eventos donde estaban presentes la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; los padres de Eduardo Guarionex Estrella, esposo de Alexandra y también fallecido en la tragedia; ministros, la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, y más más de 14 rectores y representantes de las universidades del país y líderes del sector privado.

Según relata, a menos de un mes del lanzamiento del fondo, ya fueron aprobadas las primeras becas para Estefanit, Elian, Osiris, Luis, Lía, Megane, Paola, Eva, Giani, Digna, Laura, Junior, Nelfa, Orlando, Pamela, José, Paula, Isabela y María.

"Tu energía y tus deseos de hacer el bien se hacen realidad. Es la misión a la que estoy entregada ahora junto con tus padrinos, familia y amigos que lloraron de alegría conmigo el día que aprobamos las primeras becas", concluyó doña Melba.

El pasado mes de junio se cumplió el primer aniversario de bodas de Alexandra y Eduardo Guarionex, fecha que también fue recordada por doña Melba en sus redes sociales.

“El tiempo pasa y es inevitable que vayan llegando los aniversarios. Hoy, cuando se cumplen dos meses de la llegada de Alexandra a la morada de nuestro Creador, y también cuando se cumple, ¡oh Dios!, el primer año de la boda con su esposo Eduardo", dijo en aquel momento.

En la espera de justicia

Tras más de 12 horas de liberación, el Tribunal Atención Permanente del Distrito Nacional impuso como medida coercitiva el pago de RD$ 50 millones, impedimento de salida y presentación periódica para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

También se declaró el caso como complejo.

Desde el día del colapso, se han firmado más de 40 "acuerdos de compensación económica y apoyo humano" con las víctimas y familiares de los fallecidos en la tragedia.