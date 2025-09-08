CES entregará este martes informe final del diálogo sobre crisis haitiana a Abinader

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que durante una reunión en la tarde del martes, los ejecutivos del Consejo Económico y Social (CES) entregarán al presidente Luis Abinader el “Informe Final del Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”.

Paliza manifestó que el encuentro entre el CES y el mandatario será a partir de las cuatro de la tarde en el Palacio Nacional.

“Ha sido un diálogo interesante, las conclusiones han sido debidamente levantadas y hay un buen resumen de una base de conversaciones largas y extendidas que será entregada formalmente al presidente y que será público a partir de mañana en las páginas del Consejo Económico y Social para el consumo y socialización de la ciudadanía dominicana”, argumentó Paliza al participar de LA Semanal.

El mismo señaló que el CES igual les entregará el informe a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y representantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social.

El informe recoge las conclusiones, consensos y disensos arribados en las mesas temáticas Migración; Comercio Bilateral; Desarrollo de Comunidades Fronterizas; Seguridad Nacional; Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales culminaron el pasado 21 de julio con la entrega de los documentos producidos por cada debate y conclusión en cada eje.

Los trabajos del CES iniciaron el pasado cuatro de junio, con la presencia de Abinader, y los exmandatarios Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía en la sesión inaugural.