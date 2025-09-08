Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

CES entregará este martes informe final del diálogo sobre crisis haitiana a Abinader

Los trabajos del CES iniciaron el pasado cuatro de junio, con la presencia de Abinader, y los exmandatarios Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía en la sesión inaugural.

Representantes de los distintos sectores miembros del CES tambien participaron de la sesion inicial

Representantes de los distintos sectores miembros del CES tambien participaron de la sesion inicial

Javier FloresSanto Domingo, RD

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que durante una reunión en la tarde del martes, los ejecutivos del Consejo Económico y Social (CES) entregarán al presidente Luis Abinader el “Informe Final del Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”.

Paliza manifestó que el encuentro entre el CES y el mandatario será a partir de las cuatro de la tarde en el Palacio Nacional.

“Ha sido un diálogo interesante, las conclusiones han sido debidamente levantadas y hay un buen resumen de una base de conversaciones largas y extendidas que será entregada formalmente al presidente y que será público a partir de mañana en las páginas del Consejo Económico y Social para el consumo y socialización de la ciudadanía dominicana”, argumentó Paliza al participar de LA Semanal.

El mismo señaló que el CES igual les entregará el informe a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y representantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social.

El informe recoge las conclusiones, consensos y disensos arribados en las mesas temáticas Migración; Comercio Bilateral; Desarrollo de Comunidades Fronterizas; Seguridad Nacional; Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales culminaron el pasado 21 de julio con la entrega de los documentos producidos por cada debate y conclusión en cada eje.

