Autoridades investigan agresión contra menor en San Cristóbal

La Policía Nacional informó que trabaja en las investigaciones relacionadas con un hecho captado en video, en el que se observa a un hombre golpear a un menor de edad dentro de un establecimiento de billar.

La institución explicó que las indagatorias se desempeñan en coordinación con el Ministerio Público de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, sobre el suceso ocurrido en esta ciudad.

El agresor fue identificado únicamente como “Pinguilo”, quien aparece en la grabación en el momento en que el menor entró al establecimiento huyendo de él, por razones que se encuentran bajo investigación.

El vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, calificó el hecho como “condenable”, al tratarse de un caso de abuso contra un adolescente, y aseguró que se trabaja de manera activa en la localización y captura del prófugo para que responda por este acto ante la justicia.