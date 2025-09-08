Abinader sobre acuerdo entre MP y Maxy Montilla: “No nos toca opinar sobre su decisión”

El presidente Luis Abinader manifestó que no es su deber “opinar” con relación al accionar del Ministerio Público y su proceder en los casos de corrupción administrativa, añadiendo que desde el Poder Ejecutivo solo se limita a llevarles, principalmente desde la Dirección de Ética Gubernamental, denuncias sobre situaciones particulares.

Al ser cuestionado durante LA Semanal sobre el acuerdo arribado entre el Ministerio Público y el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla, quien fue señalado por presuntamente desviar fondos y estafar el sistema eléctrico nacional.

“Es una decisión de ellos y no nos toca a nosotros opinar, sobre su decisión, sino solamente respetarla. Lo importante es saber que el Ministerio Público no es una dependencia del Poder Ejecutivo ni del Presidente de la República, como siempre lo fue y como en muchas ocasiones se manipulaba en términos políticos y también se ocultaban casos”, exclamó Abinader.

El mandatario indicó debido a la reforma constitucional realizada, en donde se establece que la figura del procurador General de la República sea escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público es “completamente independiente” y que no se “ocultan casos”.

“Lo que yo le aseguro a usted es que nosotros no ocultamos ningún caso; eso sí se lo aseguro yo, con toda la transparencia nosotros se los enviamos y ellos deciden si tienen méritos o no”, expresó Abinader.

El Ministerio Público arribó a un acuerdo con Maxy Montilla para que este, a través de sus empresas devuelva más de RD$ 3,000 millones al Estado.

De ese total, dos mil millones de pesos serán devueltos, mientras que el restante será entregado en bienes y materiales.

El Ministerio Público impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad cuando el caso refine las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió en la investigación de la Operación Antipulpo.