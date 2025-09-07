Altas temperaturas persistirán pese a lluvias dispersas en territorio nacional

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que, tras los efectos de la vaguada registrada el sábado, se mantendrá la humedad sobre gran parte del territorio nacional, generando chubascos aislados.

Estas precipitaciones se presentarán primero en provincias del Este y Nordeste, como Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, así como en el Sur, en Barahona.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros con tronadas en demarcaciones del Este, Nordeste, Cibao y la región Sur, incluyendo La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Azua, San Juan, Pedernales, Monte Cristi, Dajabón, entre otras.

El organismo señaló que, aunque en horas nocturnas las lluvias tenderán a debilitarse, podrían mantenerse chubascos dispersos en algunas zonas costeras.

Pese a estas condiciones, las altas temperaturas propias del verano persistirán, generando sensación calurosa en la población, acentuada por el viento cálido y húmedo del este/sureste.

El Indomet recomendó a la ciudadanía ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán entre 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C, con sensaciones térmicas aún más altas en áreas urbanas y costeras.