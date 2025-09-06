Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros locales con tormentas eléctricas al interior

Para esta noche se espera humedad y aguaceros locales por la incidencia de una onda tropical que se sitúa sobre Haití y la influencia de una vaguada.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la entrada de esta noche se esperan aguaceros locales acompañados de tronadas y ráfagas de vientos para las provincias El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña y Dajabón.

Mientras que para la madrugada, se esperan aumentos nubosos, con chubascos y tronadas aisladas para Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, Barahona y Pedernales.

“El domingo, los efectos de la vaguada en altura y la humedad dejada por la onda tropical mantendrán las condiciones atmosféricas muy propicias para que desde tempranas horas y en la mañana aumente la nubosidad con chubascos dispersos y tronadas aisladas en La Altagracia, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y El Gran Santo Domingo”.

Mientras que para la tarde y noche del domingo, las precipitaciones serán en forma de aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en las provincias mencionadas y se extenderán hacia localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Peravia, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Independencia y Bahoruco.

Actividad ciclónica

Con relación a la actividad ciclónica, la entidad informó que mantiene bajo vigilancia los aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical, ubicada en el Atlántico tropical central.

Indicó que esa onda tropical presenta una probabilidad de 20 % para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas y en 7 días.

Temperaturas calurosas

Mientras tanto, las temperaturas seguirán calurosas con sensación térmica elevada debido al verano.

Indomet recomendó a la población tomar suficiente agua para mantenerse hidratados, usar ropas ligeras de colores claros y buscar lugares ventilados.

Asimismo, indicó evitar directamente los rayos solares, sin la debida protección, entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

Temperaturas: la mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.