La provincia Duarte se prepara para foro por el desarrollo

El Foro Provincial Duarte se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en el Teatro Regional del Nordeste de la Universidad Católica Nordestana (UCNE). Este encuentro reunirá a representantes de los sectores público, privado y académico para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades de la provincia, con el objetivo de consolidar espacios de diálogo y colaboración multisectorial.

Con miras a la organización del evento, se celebró una reunión preparatoria encabezada por la gobernadora Ana Xiomara Cortés.

La reunión contó con la participación del reverendo padre Isaac García de la Cruz, rector de la UCNE, y de Andrés Adames, coordinador de la Oficina Técnica Regional del Ministerio de Hacienda y Economía, junto a una comisión de las instituciones mencionadas.

También estuvieron presentes, como parte del comité organizador, miembros de la Comisión de Celebración de la Fundación de San Francisco de Macorís, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la Cámara de Comercio de la Provincia Duarte, la Oficina Senatorial Duarte, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Recinto San Francisco de Macorís), la Asociación de Centros Educativos Privados del Nordeste (ACEPREN) y la Regional 07 de Educación.

El foro es una iniciativa de Listín Diario y surge como continuación del Foro Regional del Nordeste, celebrado el 10 de septiembre de 2024.

Este último sentó las bases para el trabajo articulado entre instituciones públicas, privadas y académicas de la región, y busca promover espacios de diálogo y reflexión sobre los principales desafíos y oportunidades de la provincia, fomentando la colaboración multisectorial.

El foro provincial tiene como objetivo generar un espacio de interacción entre líderes institucionales, académicos y comunitarios para analizar políticas públicas, proyectos educativos, desarrollo económico y buenas prácticas locales. De esta manera, se pretende construir un compromiso conjunto para el progreso de la provincia Duarte.

La actividad se desarrollará el día previo a la conmemoración del 247 aniversario de la fundación del municipio de San Francisco de Macorís, cabecera de la provincia Duarte.