Los periodistas Juan Salazar e Iluminada Muñoz premiados por la Iglesia de Jesucristo

En un ambiente de fraternidad y colaboración, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días celebró la cuarta edición de su encuentro con la prensa nacional, mediante una cena de gala que reunió y premio a comunicadores y representantes de medios.

La Iglesia buscó fortalecer los lazos con el sector periodístico y reconocer la labor profesional de dos destacadas figuras del periodismo dominicano: Iluminada Muñoz, de la Z101, y Juan Alberto Salazar Trinidad, del Listín Diario.

El evento tuvo lugar en el salón Gran Ópalo del Hotel Embassy Suites, en Silver Sun Gallery, y contó con la participación de periodistas de diversos medios nacionales.

Durante la velada, el élder Ahmad S. Corbitt, Setenta Autoridad General y segundo consejero de la presidencia del Área Caribe, fungió como orador principal.

En su mensaje, destacó la trascendencia del periodismo ético y veraz en un mundo saturado de información.

"La gran labor que los medios realizan al preocuparse por la promoción de los valores y las buenas costumbres son acciones que, como Iglesia, no solo apoyamos, sino que defendemos activamente. Los periodistas son aliados valiosos en la misión de edificar a la sociedad", afirmó el élder Corbitt.

El punto central de la noche fue el homenaje a los periodistas Muñoz y Salazar Trinidad, cuyas trayectorias profesionales fueron presentadas como ejemplos de integridad y compromiso con la verdad.

Ambos recibieron un reconocimiento por su invaluable contribución al fortalecimiento del debate público y a la formación de una sociedad mejor informada.

Durante el encuentro, se trataron asuntos fundamentales como la importancia de la familia, el significado del templo, el papel de la juventud, los principios de autosuficiencia, la estructura organizativa de la Iglesia, la obra misional y el valor de la educación.

Los asistentes expresaron haber adquirido una comprensión más profunda sobre el impacto social de la Iglesia y destacaron la relevancia de crear espacios de diálogo que promuevan el respeto, la colaboración y el bienestar colectivo.

La velada concluyó en un espíritu de optimismo y cooperación, con los comunicadores manifestando su interés en mantener un vínculo cercano con la Iglesia, en el marco de una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido por el progreso y la paz de la sociedad dominicana.