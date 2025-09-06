Paliza: “Duplicar las exportaciones agropecuarias al 2036 es nuestra meta”

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó el compromiso del Gobierno dominicano de duplicar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de aquí al año 2036, en el marco de la estrategia nacional Meta RD 2036.

El funcionario, durante su participación en el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) en el Centro de Convenciones Barceló, Bávaro, Punta Cana.

Paliza subrayó que el agro no es un sector más, sino uno estratégico para la nación por garantizar la seguridad alimentaria, generar más de 300 mil empleos directos en las zonas rurales, aportar cerca del 6% al PIB y fortalecer la identidad cultural del país.

Actualmente, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales rondan los 3,365 millones de dólares, con un crecimiento del 29.5% en los últimos cinco años. “Duplicarlas al 2036 significa superar los 6,500 millones de dólares, con un impacto directo en más divisas, más empleos y más oportunidades para pequeños y medianos productores”, explicó.

El ministro resaltó logros recientes como la expansión del cacao, aguacate, tabaco y cigarros, así como las inversiones en infraestructura y logística —puertos, carreteras, zonas francas, aeropuertos y presas— que consolidan la competitividad del campo dominicano.

Asimismo, señaló iniciativas estratégicas impulsadas por el Gobierno, como la Ley de Ordenamiento Territorial, que permitirá planificar el uso del suelo con equilibrio entre producción agrícola y sostenibilidad ambiental; el programa Hambre Cero, con la meta de declarar al país libre de hambre al final de esta gestión; y la Hoja de Balance de Alimentos, una herramienta clave para garantizar seguridad alimentaria.

Paliza planteó ocho frentes de acción para alcanzar la meta: planificación estratégica, diálogo público-privado, innovación tecnológica, sanidad e inocuidad, infraestructura y logística, facilitación comercial, financiamiento y seguros, y formación de capital humano con sostenibilidad.

“El Gobierno no sustituye al productor ni al empresario. Nuestro papel es facilitar, acompañar y crear condiciones. Duplicar nuestras exportaciones debe asumirse como una política de Estado, no de un solo gobierno”, enfatizó.

El funcionario concluyó reiterando el compromiso del presidente Luis Abinader con el campo y afirmó que “cuando duplicamos exportaciones, no solo crece el PIB: crece la dignidad del productor, la confianza del inversionista y la esperanza de todo un país”.

El encuentro de la JAD, bajo el lema “Retos al 2036: Estrategias institucionales para duplicar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de la República Dominicana”, reunió a autoridades, empresarios y líderes del sector, consolidándose como un espacio clave para trazar la ruta de crecimiento del agro dominicano.