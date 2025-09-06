Motoristas lideran violaciones de giros a la izquierda en avenidas del polígono central

La mayor cantidad de multas que impone la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) corresponde a conductores de motocicletas.

Estos incumplen con frecuencia las normas de tránsito, en especial las relacionadas con giros a la izquierda en intersecciones donde está prohibido, informó el vocero de la entidad, coronel Rafael Tejeda Balderas.

"La mayor cantidad de multas que imponemos es a usuarios de motocicletas, precisamente porque estos viven violando las normas, la ley y las señales de tránsito", dijo Tejeda Balderas a Listín Diario.

"En cuanto a los giros, se han detenido y multado motociclistas. La Digesett se ha mantenido realizando constantemente esa labor de fiscalización, tanto a vehículos de cuatro ruedas como a motoristas", explicó.

El oficial aclaró que las acciones de la entidad se limitan a lo que establece la ley: levantar actas por violación a las señales de tránsito, las prohibiciones y los giros indebidos, que conllevan consecuencias y sanciones económicas fijadas por la Procuraduría General de la República.

Cuando se inició la prohibición de los giros a la izquierda, la Digesett multaba alrededor de 236 conductores por día, pero esa cifra se ha reducido en un 53%, subrayó el portavoz de la entidad.

Giros prohibidos en puntos críticos

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) implementará el próximo lunes 8 la cuarta y última fase de la prohibición de girar a la izquierda en varias intersecciones del Gran Santo Domingo, entre ellas: Avenida Núñez de Cáceres con avenida John F. Kennedy; Avenida Máximo Gómez con avenida John F. Kennedy; Avenida Abraham Lincoln con avenida John F. Kennedy; Avenida Núñez de Cáceres con avenida 27 de Febrero; Avenida Winston Churchill con avenida 27 de Febrero, y Avenida Abraham Lincoln con avenida Roberto Pastoriza

De acuerdo con el Intrant, estas medidas buscan garantizar cruces más seguros, reducir los tiempos de espera en el tránsito, mejorar la sincronización de los semáforos, disminuir el estrés al conducir y aportar mayor orden vial.

Violaciones en horas de la noche

A pesar de la disposición, muchos conductores, sobre todo de motocicletas, aprovechan la disminución de agentes en horario nocturno para girar a la izquierda en los puntos restringidos.

Esto no solo congestiona las vías, sino que también aumenta el riesgo de accidentes.