Propietarios de tierras en Pedernales piden al Gobierno pagar precio justo por sus terrenos

El desarrollo turístico de Cabo Rojo, provincia Pedernales, no solo ha traído esperanzas para la población, también preocupación entre propietarios de terrenos que alegan están siendo "engañados" por quienes tienen que pagarles por los metros utilizados para la construcción de un malecón y la carretera Pedernales-Enriquillo.

A medida que avanzan las construcciones de hoteles, un posible malecón en proceso y otras infraestructuras, familias dueñas de terrenos, afirmaron que sus propiedades han sido ocupadas por instituciones del Gobierno sin previo aviso y sin recibir la compensación adecuada.

En el caso de la construcción de un Malecón, Perla María Pérez Heredia solicitó una solución, ya que entiende ella y otras personas quedarán en la extrema pobreza de ocupársele sus tierras sin compensarles un solo centavo.

En una carta dirigida al presidente Luis Abinader, Pérez Heredia agradeció el esfuerzo del Gobierno por impulsar el turismo en Pedernales, “que beneficiará la región”, pero al mismo tiempo expresó su inquietud por la “ocupación de terrenos privados por parte del Ministerio de Turismo sin un proceso de pago claro y transparente”.

"El progreso de Pedernales debe construirse sobre la base de la ley y el respeto a los derechos ciudadanos. De esa manera, el sueño turístico se convierte en una realidad para el beneficio de todos sus habitantes", consideró Pérez Heredia.

El caso de su familia, que adquirió y heredó los terrenos donde se construye parte del Malecón de Pedernales, es un reflejo de la situación que enfrentan otros propietarios en la zona.

Según Pérez Heredia, las solicitudes de pago y regularización han sido desatendidas, dejando a muchos en un limbo legal y financiero.

A pesar de las dificultades, los habitantes de Pedernales apoyan el proyecto turístico y reconoce su potencial para transformar la economía local que está implementando Abinader.

Sin embargo, insisten en la necesidad de que el desarrollo se construya sobre el respeto a la propiedad privada y la ley.

Las familias afectadas hacen un llamado urgente al diálogo y a la transparencia para que se establezca un proceso justo de compensación, asegurando que el crecimiento de la provincia beneficie a todos sus ciudadanos de manera equitativa.

Grupos en expectativas

Más de 100 representantes de grupos organizados como propietarios de terrenos se reunieron recientemente en el local de la Asociación de Camioneros Volquetas y Camas para exigir al departamento de Fideicomiso que representa Sigmund Freud el pago de los terrenos ocupados en las parcelas 215 en Cabo Rojo.

Los que figuran como representantes de los propietarios de terrenos dirigirán una comunicación al departamento de Fideicomiso con la esperanza de recibir la compensación económica por sus terrenos ocupados en la parcela 215 ubicadas allí.

Otros propietarios de las parcelas 40 y 41 están en la espera de otros pagos por los terrenos que ocupan desde hace años, área donde hace meses algunos recibieron los pagos por metros ocupados en la parcela 40 del Distrito Catastral en esa zona.

Agricultores

Otras quejas son las que manifiestan los agricultores José de los Santos Sena Ramírez, Alberto Báez, Manuel Antonio Sena, Pedro Julio Valentín, Nidio de León, entre otros del sector agrícolas de Los Olivares, quienes aseguran que el Ministerio de Obras Públicas destruyó algunos metros en la ampliación de cuatro carriles de la carretera Pedernales-Enriquillo, pero “ni permiso pidieron sin realizar el pago correspondiente”.

Algunos agricultores informaron que se les ha compensado con los pagos de los metros utilizados a precios de vaca muerta, pero otros solo están boquiabiertos en espera de que los técnicos de Obras Pública y comunicaciones cumplan con sus pagos y se les tome en cuenta pagando un precio justo por sus terrenos, que quieren estipularlos a 150 pesos el metro, por donde pasaron las redes del acueducto de la planta de tratamiento que va a Cabo Rojo construido por INAPA.

Los agricultores entienden que tanto los que tienen la contrata de esa vía, como el Ministerio de Obras Públicas, deben ponerse de acuerdo para utilizar los terrenos de sus parcelas ubicadas en los extremos de la vía por el sector Los Olivares donde desde ya se realizan rellenos y corte del área sin que todavía se le pague un solo centavo.