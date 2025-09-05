Junta de Aviación Civil recibe quejas de viajeros por maltrato de aerolíneas

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, informó que han recibido numerosas quejas de pasajeros por el trato de parte de algunas serolíneas, en medio de una crisis que afecta a la aviación a nivel mundial por la escasez de pilotos y tripulantes, generando cancelaciones y retrasos de vuelos tanto en República Dominicana como en otros países.

Porcella explicó que esta situación ha provocado un clima de frustración y protestas por parte de los viajeros, quienes presentan sus reclamos ante la JAC.

Sin embargo, aclaró que, conforme a la ley, la institución que dirige no tiene facultad para imponer sanciones o exigir compensaciones a las aerolíneas, ya que esa responsabilidad corresponde al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).

“El pasajero suele pensar que la JAC es la entidad que debe responder ante sus demandas, pero nuestra función se limita a la regulación y supervisión de la aviación civil", dijo el funcionario.

Y agregó que "quien tiene la competencia legal de defender los derechos del consumidor, en este caso los usuarios de las aerolíneas, es Pro Consumidor”.

El presidente de la JAC sostuvo que, aunque las quejas no son aún significativas en términos numéricos, sí han sido constantes en los últimos meses, reflejando la magnitud de un problema que trasciende las fronteras dominicanas.

En este sentido, recordó que la crisis por la falta de personal calificado ha impactado directamente la puntualidad y estabilidad de las operaciones aéreas en distintas partes del mundo.

Porcella reiteró que la JAC mantiene una comunicación permanente con las aerolíneas que operan en el país, a fin de exhortarlas a reforzar sus protocolos de servicio al cliente y minimizar los efectos de esta coyuntura en los pasajeros.

Asimismo, indicó que se mantiene en coordinación con Pro Consumidor para canalizar de manera adecuada las reclamaciones de los viajeros afectados.

“Queremos que el público tenga claro que estamos atentos y vigilantes a esta problemática. Aunque no somos la instancia para resolver de manera directa las quejas, trabajamos de la mano con las autoridades competentes para que los derechos de los usuarios se respeten y las aerolíneas cumplan con lo que establece la normativa vigente”, señaló Porcella.

El titular de la JAC concluyó recordando que la República Dominicana se ha convertido en un importante hub aéreo del Caribe, y que garantizar la calidad del servicio a los pasajeros es esencial para mantener la confianza en el sistema de aviación civil y fortalecer el crecimiento del turismo y la conectividad internacional del país.