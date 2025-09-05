IDAC y Conadis impulsan inclusión personas con discapacidad

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) sostuvieron un encuentro de alto nivel, con el propósito de avanzar hacia una aviación más inclusiva y accesible para los usuarios.

Ambos organismos se comprometieron a implementar de manera conjunta nuevas iniciativas durante el 2025 y 2026, entre ellas: talleres sobre accesibilidad universal, diagnósticos institucionales, formación de un Comité de Discapacidad y Accesibilidad Universal, cursos especializados y planes de mejora en accesibilidad física, digital y comunicacional.

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, subrayó que la institución “está comprometida en garantizar que la aviación dominicana sea un sector que respete la diversidad, valore el talento y abra las puertas a todas las personas sin distinción”, se destaca en un documento de prensa.

En tanto, el presidente del CONADIS, Benny Metz, resaltó la importancia de ese acercamiento para que los derechos de las personas con discapacidad se traduzcan en hechos concretos.

Se destaca que actualmente, el IDAC cuenta con 2,328 colaboradores/as, de los cuales, 21 de ellos tiene algún tipo de discapacidad (0.9%). El 62% de ellos son mujeres, lo que evidencia una mirada interseccional que une la equidad de género, con la inclusión social.

Estos profesionales desempeñan funciones de gran relevancia, desde inspectoría aeronáutica, hasta labores administrativas, demostrando que la discapacidad no es un obstáculo para aportar al desarrollo técnico y humano del sector.

En materia de infraestructura, el IDAC destaca que ha dado pasos importantes al adaptar espacios como el edificio Norge Botello, dotado de rampas, ascensores y baños inclusivos. A nivel cultural, también se han diseñado programas de sensibilización, incluyendo una jornada con 700 colaboradores/as, prevista para el 9 de septiembre, orientada a promover valores de respeto, inclusión y ciudadanía activa.

Señala que ese encuentro marca un paso firme hacia la construcción de un sector aeronáutico que refleje los valores de inclusión, respeto y dignidad, contribuyendo a que la República Dominicana sea un referente regional en materia de accesibilidad e igualdad de derechos.

Al director general del IDAC le acompañaron Yildis Almonte, directora de Planificación y Desarrollo; Claudio Martínez Turbí, director de Comunicaciones y Relaciones Públicas; Maribel López, directora de Recursos Humanos; José Raúl Vargas, encargado de Igualdad de Género y Cristina Marmolejos, encargada de Capacitación.

Por el CONADIS, además de su presidente, asistieron Alexis Antonio Alcántara Dionicio, director y Ramón Muñoz, encargado de Políticas Públicas.