Fallece en Baní hermana del periodista Guillermo Pérez

Sectores de la comunidad de Baní se han unido al duelo por el sensible fallecimiento de la señora Milagros Soto, hermana del periodista de Listín Diario, Guillermo Pérez.

Doña Milagros partió a la morada eterna este jueves, rodeada del cariño de sus seres queridos.

Reconocida como una respetada madre y buena hermana, la dama residía en la calle Eugenio María de Hostos, en el sector Brisas de Guazuma. Era una figura muy querida en la comunidad.

Comentando su muerte, el periodista Guillermo Pérez dijo que fue "una mujer extraordinaria, tierna y con un enorme apego a los valores familiares”.

Fue esposa del señor Juan (Goyita) Peña (fallecido), con quien formó una familia y procreó tres hijos: Ruddy, Juana y el recordado Papo (fallecido).

Le sobreviven, además de sus hijos, sus queridos hermanos y hermanas: Yolanda, Santa Consorcia, Luz María, Rafelito, Kiko y el periodista Pérez, así como nietos y demás familiares afectados por su irreparable pérdida.

Sus restos fueron expuestos para el velatorio a partir de las 4:00 de la tarde de ayer en la Funeraria Jorem, situada en la calle Presidente Billini, número 23, en Baní.

El sepelio se realizará hoy viernes, a las 10:00 de la mañana, en el cementerio de la comunidad Escondido.