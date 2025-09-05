Detienen dominicano acusado de distribuir 400 gramos de fentanilo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus sigla en inglés) informó este viernes la detención del ciudadano dominicano José Genao Caba, acusado de distribuir más de 400 gramos de fentanilo, una sustancia opioide sintética considerada como una de las drogas más letales en la actualidad.

De acuerdo con ICE, la detención se produjo en Nueva Orleans, Luisiana, como parte de las acciones que ejecuta la agencia para combatir el tráfico de sustancias controladas en comunidades vulnerables al crimen organizado y a la crisis de opioides que enfrenta el país norteamericano.

La institución calificó a Genao Caba como “delincuente” y aseguró que en su historial criminal figuran los cargos de conspiración y complicidad en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

A través de la red social X, ICE destacó que “el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Nueva Orleans detuvo y expulsó de la comunidad al acusado, quien se encuentra a la espera de una decisión de deportación”.

El caso reviste especial interés, ya que el fentanilo se ha convertido en el epicentro de una crisis de salud pública en los Estados Unidos.

De acuerdo a datos oficiales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Ley contra el fentanilo

El mes de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la "Ley alto al fentanilo", destinada a combatir esta sustancia y que endurece las penas para quienes trafican con ella, estableciendo una condena mínima de diez años de cárcel.

"Significa que cualquiera que sea sorprendido traficando con estos venenos ilícitos será castigado con una pena mínima obligatoria de diez años de prisión", destacó Trump en un acto en el que estuvo acompañado de varios familiares de víctimas del fentanilo y otras drogas.

La ley clasifica permanentemente las sustancias relacionadas con el fentanilo, incluidas las versiones sintéticas imitadoras de la droga, en la Categoría I de la Ley de Sustancias Controladas, lo que otorga a las autoridades mayores poderes para combatir su propagación.

"Durante años, los monstruos que fabrican fentanilo ilícito han tratado de eludir las restricciones legales haciendo pequeñas variaciones del compuesto químico", apuntó el mandatario, denunciando que "en el proceso, han desarrollado versiones aún más tóxicas de la droga, una variante común conocida como carfentanilo (...) 100 veces más potente".

"A partir de hoy, todas las sustancias relacionadas con el fentanilo estarán prohibidas para siempre y quienes trafican con estos venenos mortales serán encarcelados durante un período muy largo", subrayó.