CAASD trabaja en avería próxima a estación del Metro Los Taínos

Una avería registrada este viernes detrás de la estación del Metro Los Taínos, en la intersección de la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, fue intervenida por brigadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

El asesor de la Dirección de Operaciones de la institución, Luis Salcedo, explicó que la avería se produjo alrededor de las 12:30 del mediodía, tras la explosión de la tubería.

El funcionario aseguró que los equipos de la CAASD trabajarán de forma ininterrumpida hasta concluir la reparación, la cual se estima quedará resuelta entre las 11:00 de la noche y la medianoche.

Persona intentando cruzar sin mojar sus zapatos por la avería.Jorge Martínez

"Inmediatamente nos reportaron la avería, dimos instrucciones a nuestro personal para venir al lugar, evaluar la situación y proceder al cierre de válvulas para detener la salida de agua", detalló.

Los equipos iniciaron los trabajos a las 2:00 de la tarde, con el drenaje del agua mediante bombas de achique y la excavación para exponer la tubería dañada.

"El tubo explotó. Estamos en las labores de acondicionamiento la de la excavación para proceder a hacer la corrección de la avería ", indicó Salcedo.

El asesor aclaró que la operación no afectó las instalaciones internas de la estación del Metro Los Taínos ni el tránsito en la zona.