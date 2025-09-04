La provincia Santo Domingo fue la más beneficiada por obras gubernamentales

El Gobierno dominicano manifestó que la provincia Santo Domingo ha sido la “más beneficiada” por las obras realizadas desde el Poder Ejecutivo.

“Correspondiente con su peso económico, poblacional y electoral la provincia de Santo Domingo se llevó la mayor cantidad de obras principales durante los 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader, con un total de 315 obras de alto impacto terminadas y en desarrollo”, reseña el comunicado de prensa.

El mismo indica que una de las principales obras es la Línea 2C del Metro a Los Alcarrizos, con una inversión ascendente a RD$29,850.00 millones y que amplía hacia el noroeste el transporte colectivo a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo. La 2C tiene una extensión de 7.3 kilómetros y beneficiará más de un millón de personas, entre quienes la usen hacia y desde Los Alcarrizos y los usuarios de otras comunidades aledañas.

Otra obra en el municipio Los Alcarrizos es el sistema teleférico inaugurado ya y con una inversión de 6 mil 698 millones de pesos; también resalta un tramo de la avenida Ecológica con inversión de RD$ 6,322.8 millones.

En esa provincia, a lo largo de los cinco años de gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se aplicaron 1,093 kms de asfalto en calles y avenidas a un costo promedio de 9, millones 900 mil pesos, equivalentes a una inversión aproximada de 10 mil 820 millones 700 mil pesos.

Fue inaugurada la Ciudad Judicial, una edificación de 50 mil metros cuadrados que alojará a los jueces, fiscales y al defensor del pueblo en Santo Domingo Este (SDE), con una inversión de RD$4,486.00 millones.

En desarrollo se encuentra una edificación similar, el Palacio de Justicia Santo Domingo Oeste (SDO), que alojará a las autoridades judiciales en el municipio, con una inversión de RD$1,852 millones.

El gobierno también tiene ya en programación la instalación de un sistema de Teleférico que irá desde el kilómetro 9 de la Duarte al 12 de Haina, con una inversión de RD$6,320 millones para fortalecer el sistema de transporte masivo en el Gran Santo Domingo.

Obras en desarrollo

Dentro las obras en desarrollo están el túnel Expreso Plaza de la Bandera, que tendrá una inversión de RD$6,000 mil millones; el paso a Desnivel Expreso Isabel Aguiar, que costará RD$2,880 millones; la solución vial de la República de Colombia, RD$10,000 millones y la Circunvalación de Los Alcarrizos, por RD$2,718 millones.

En el documento de prensa, se reseña que esas inversiones fueron posibles a raíz del acuerdo que llegó el Gobierno con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Soluciones viales listas

El Gobierno destacó la entrega de la ampliación y remodelación de dos a ocho carriles de las avenidas Cnel. Fernández Domínguez (San Isidro), por un costo de RD$2,400 millones; Av. Freddy Beras Goico (La Hípica), por RD$700.00 millones y Ecológica, por inversión RD$6,332 millones; esta última contiene una interconexión vial de esta avenida con autopista Juan Pablo II, Las Américas y la Circunvalación de Santo Domingo.

Por igual destacaron el Elevado de San Andrés, Boca Chica, por USD$51 millones.

Solución entrada a Los Tres Brazos habilitando vialidad para miles de familias y el trasiego de mercancías a ese poblado sector de SDE.

En viviendas y edificaciones

En el Fideicomiso Ciudad Juan Bosch la parte gubernamental hizo en el período 2020 al 2024 una inversión que supera los RD$ 2,700 millones y tiene más de RD$ 2,800 millones de inversión contratada en curso.

De 4,600 viviendas terminadas y habitadas existentes al inicio de la gestión, la ciudad cuenta hoy con 15,500 viviendas terminadas y habitadas.

Entre otras obras de gran importancia por su costo y funciones están también la ampliación del Tribunal Constitucional por 890 millones de pesos, en desarrollo, y la extensión de la UASD en Santo Domingo Este, con una inversión de RD$1,615 millones, en desarrollo

El gobierno ha impactado positivamente el medioambiente con el saneamiento de más de 45.5 kms de cañadas y obras anexas en el Gran Santo Domingo, donde han sido construidas o rehabilitadas 925 viviendas y creadas zonas de recreación y deportes familiar, todo con una inversión RD$11,000 millones y que se encuentra en desarrollo.

Hospital Mario Tolentino Dipp (SDN) inversión RD$ 2,800 millones Capacidad para 225 internos. Esta obra, iniciada en el 2010, como parte del proyecto Ciudad de la Salud Santo Domingo, fue ejecutada en 78 % por el MIVED en menos de tres años.

Remodelación Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, con una inversión de RD$ 765 millones disponiendo de 60 camas de hospitalización, tres quirófanos, dos salas de parto, cuatro camas de recuperación, cinco camas de preparación, ocho cunas neonatales, 14 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) internas, cinco externas y ocho UCIN aisladas, SDO.

Hospital municipal Boca Chica con emergencia, área de trauma shock, observación, edificio de tuberculosis, áreas de imágenes, rayos X y mamografía con inversión RD$ 362.3 millones. La estructura de este moderno centro de salud es totalmente nueva, construida en un 50 por ciento por la gestión del presidente Abinader.

Modernización pista Aeropuerto Fuerza Aérea San Isidro, inversión RD$2,800 millones; la construcción Centro de Atención Integral para la Discapacidad, SDE, inversión RD$631 millones; el remozamiento techado hospital docente Dr. Darío Contreras, Santo Domingo Este, inversión RD$47 millones; la construcción del distribuidor Haras Nacionales-Circunvalación Santo Domingo, inversión RD$196 millones; la construcción distribuidor La Victoria-Circunvalación Santo Domingo inversión RD$125.3 millones.

Además, la construcción primer anillo a 345 mil voltios y líneas de transmisión 345/138 San Luis-Santo Domingo, inversión RD$ 2,410 millones. Ampliación Acueducto Oriental, barrera de salinidad inversión USD$ 151 millones fase I rehabilitación –completada. Fase II ampliación -en desarrollo.

Mi Vivienda Mived, San Luis, SDE, inversión RD$ 7,170 millones; proyecto de viviendas Colinas del Arroyo II Santo Domingo Norte. Vivienda Colinas del Arroyo II. Una superficie de 4,867.39 metros cuadrados y dispone de siete edificios. Cada edificación cuenta con cuatro niveles, divididos en ocho apartamentos de 65 metros cuadrados.

Proyecto de viviendas Ciudad Modelo Santo Domingo Norte inversión + RD$ 4,500 millones Construida sobre 123mil m2, la obra tiene un total de 1,760 unidades de apartamentos que incluyen 1,496 viviendas de 3 habitaciones y 264 de 2 habitaciones.

Proyecto de viviendas Hato Nuevo, SDE, inversión +RD$ 3,337 millones.

Mi Vivienda, residencial Lolita II, SDO, inversión RD$ 369 millones, 140 apartamentos que impactan directamente a 560 personas, mejorando su calidad de vida y acceso a una vivienda digna.

Vivienda Boca Residence, Boca Chica, inversión RD$182 millones, 72 apartamentos del proyecto Boca Residence, bajo el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz.

Nueva terminal AILA

También destacaron la terminación de la nueva terminal AILA, estando programado que para 2028 esta obra transformará la conectividad, sostenibilidad y experiencia aeroportuaria en el país