Proponen cumbre Trump-Celac para mantener la paz de la región

El presidente de la Organización Internacional de Embajadores por la Paz y el Desarrollo Democrático (OIEPD), José Manuel Castillo Betances, propuso la organización de una cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Castillo Betances emitió esta propuesta a través de un comunicado, afirmando que esta cumbre se realizaría con el objetivo de prevenir una escalada que comprometa la paz regional y genere consecuencias humanas y económicas de gran magnitud.

Asimsimo indicó que un encuentro de esta naturaleza podría representar un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación entre Estados Unidos y América Latina.

Subrayó que se trataría de la primera cumbre de este tipo en la historia de la Celac, desde su creación en Playa del Carmen, México, en 2010.

Castillo Betances enfatizó que la diplomacia preventiva debe constituir el eje central de esta iniciativa, cuyo propósito esencial es evitar una confrontación militar que desemboque en un conflicto armado, inadmisible en el contexto actual.

"Latinoamérica y Estados Unidos están llamados a entenderse porque comparten un mismo espacio: el continente americano", dijo.

Indicó además que, pese al creciente avance de China en la región, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de América Latina y el Caribe.

No obstante, advirtió que esta posición podría verse amenazada si no se abordan con mayor comprensión las necesidades de desarrollo económico de la región.

En relación con los flujos comerciales, Castillo Betances recordó que en 2023 el total del comercio de bienes de América Latina y el Caribe (ALC) con su principal socio comercial, EEUU, representó el 21.3% del comercio total estadounidense, equivalente a US$ 1,097 billones.

En ese año las exportaciones desde ALC hacia EEUU alcanzarán un valor absoluto superior a los 611 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia la región US$486 mil millones, lo que representa un déficit comercial de 125 mil millones de dólares a favor de América Latina y el Caribe.

En contraste, indicó que el comercio con China generó un déficit de aproximadamente 33 mil millones de dólares para América Latina y el Caribe en 2023.

Ese año, el comercio total entre ALC y China ascendió a cerca de 450 mil millones de dólares, lo que representó el 8.2 % del comercio exterior total de China.

Las exportaciones desde ALC hacia China alcanzaron los 208 mil millones de dólares, mientras que las importaciones chinas hacia la región sumaron 242 mil millones de dólares, reflejando así un saldo negativo para ALC.

El embajador añadió que el desafío actual consiste en avanzar hacia una mayor diversificación y sofisticación de las exportaciones latinoamericanas, incorporando más valor agregado, tecnología y procesos industriales, con el fin de fomentar una relación más equilibrada y mutuamente beneficiosa.

Destacó, además, que el crecimiento sostenido del comercio con Estados Unidos consolida a este país como un socio estratégico, debido a su capacidad de consumo, dinamismo económico y cercanía geográfica.

Estos factores, afirmó, lo convierten en un pilar para la estabilidad económica y social de América Latina y el Caribe.

Castillo Betances también abogó por continuar explorando mecanismos de diálogo y cooperación constructiva con Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de retomar la idea de un acuerdo de libre comercio continental.

Según su visión, esta iniciativa tendría un impacto extraordinario en el desarrollo regional. Concluyó enfatizando que, más allá de la confrontación, los pueblos del continente americano aspiran a la paz y al bienestar, como base para una vida más próspera y digna.