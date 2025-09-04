JCE: el cambio de la nueva cédula inicia en 2026 y tendrá vigencia de hasta 20 años

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, informó que a pesar de que la ley pasada establecía que las cédulas de identidad vencían cada 10 años, el nuevo proceso de cedulación dividirá la vigencia por rangos de edad y extenderá su validez.

De ahora en adelante, las personas de 18 a 35 años tendrán una cédula con una vigencia de 12 años; las de 36 a 60, de 16 años, y los de 61 o más de 20 años.

Esto de acuerdo al presidente del órgano electoral, debido a que la Ley 49-00 establece que la edad de la juventud es hasta los 35 años y las personas de 60 años por “informes de la ONU”

“Esto va a permitir un esquema diferenciado y escalonado, las cédulas ya no van a vencer todas el mismo año, lo que crea un caos, inestabilidad en el tema de la identidad. Segundo, una realidad social y política de la República Dominicana, se ha tomado también la realidad biométrica… y los rasgos faciales”, dijo Román Jáquez en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, al tiempo de indicar que la vigencia partirá desde el día de su renovación.

Cambio en 2026

A pesar de que el presidente de la JCE había anunciado, en diferentes escenarios, que el cambio de la nueva cédula de identidad y electoral, iniciará a partir del último trimestre de este año, indicó que el proceso masivo iniciará en 2026 por la fecha de nacimiento de las personas.

Informó que el proceso que comenzará en el último trimestre de este año es una renovación preliminar donde “se le entregará la primera cédula al presidente Luis Abinader”.

“La masificación se realizará en 2026, durante todo el año por el mes del cumpleaños, esto va a significar que estos grupos, los de 18-35 que cambien en el 26, su vigencia será hasta el 2038”, dijo.

Román Jáquez dijo que el cambio de cédula, con esta división por rangos de edad, no coincidirá con las elecciones generales.

“Nunca coincidirá ni con el año electoral ni con el año preelectoral ni con el año post electoral”.

Menores de 12 años

Al referirse al expendio del documento a menores de 12 años, expresó que una vez concluya el proceso de nueva cedulación se realizará una socialización con todos los sectores, “sobre todo los que tienen que ver con la infancia, la JCE se abocará a la cédula de los menores de 12, 13, 14 y 15 años”.

Explicó que de forma difuminada la nueva cédula tendrá a Duarte; la güira y la tambora y el monumento a los héroes de la Restauración y “a través de rayos láser podrá verse la cigua palmera. Además de colores de la bandera difuminada.