Expresidentes de Colegio de Abogados proponen hasta 15 años de prisión por accidentes de tránsito

El Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CNEXCARD) considera que las penas actuales por accidentes de tránsito con consecuencias fatales son demasiado leves.

A raíz de lo que la entidad describe como una "pandemia de muertos" en el país, propone aumentar las penas de prisión de dos a tres años (establecidas en la Ley 63-17) a un rango de 10 a 15 años.

El Consejo argumenta que esta medida es necesaria, especialmente cuando se comprueba que el accidente fue causado por negligencia grave, como la conducción bajo los efectos del alcohol, drogas o por falta de prudencia.

Durante una rueda de prensa, Miguel de La Rosa, presidente de la entidad, explicó que la propuesta presentada al Congreso Nacional busca un incremento de 10 a 15 años de prisión para los casos de un solo fallecido.

"La postura del Consejo es clara: busca que los crímenes graves que resultan en muertes reciban penas más severas y está llevando a cabo un estudio técnico para presentar un documento exhaustivo al Congreso", acotó De la Rosa.

Manifestó que, para los accidentes con múltiples víctimas, como el lamentable suceso en la provincia de Higüey, donde murieron ocho personas, proponen penas aún más severas, aunque sin especificar un número exacto.

De la Rosa enfatizó el desacuerdo del CNEXCARD con el nuevo Código Penal, específicamente con el artículo 336, que a su juicio solo aumenta la pena de dos a cinco años. El Consejo considera este incremento insuficiente, ya que le otorga al juez un amplio margen para imponer una pena mínima sin que la gravedad del hecho sea un factor determinante.

Adicionalmente, sostuvo que el Consejo está revisando otros artículos del código. Por ejemplo, menciona que el artículo 136, que penaliza las relaciones no consensuales entre esposos con penas de 10 a 20 años, podría ser excesivo.

Finalmente, destacó que la meta es que sus propuestas sean consideradas en ambas cámaras legislativas. Si bien reconocen el avance que representa el nuevo Código Penal, creen que muchos de sus artículos necesitan ser revisados, mejorados y reconsiderados.

En la rueda de prensa estuvieron presentes, José Fernando Pérez Volquez, Deomedes Olivares Rosario, Diego José García, Diego Babado Torres y Julio César Terrero.