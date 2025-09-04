Defensor del Pueblo dice que líderes de entramados de corrupción deben castigarse severamente

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, consideró que las autoridades judiciales deben ser severas con quienes encabezan entramados de corrupción y se debe tener bien clara la participación de los involucrados en los momentos de llegar acuerdos.

Dijo que, el Ministerio Público debe explicar al juez a qué llegó y con quien llegó, al momento de presentar al tribunal un acuerdo, como el que favorece a Maxy Montilla Sierra con un criterio de oportunidad homologado por el juez Raymundo Mejía.

Maxy Montilla se comprometió con la Pepca a testificar contra implicados en estafa al Estado Lea también

“Porque una cosa es la persona que participe y otra la cabeza. Las cabezas tenemos que darle con fuerza para que no se le ocurra a nadie hacer aquellos casos de corrupción o de delincuencia que han hecho y por los cuales van hacer condenados y la parte penal debe ser severa”, expresó Ulloa.

Según el acuerdo entre el MP y el cuñado del expresidente Danilo Medina, Montilla Sierra, devolverá más de 3 mil millones de pesos y disolver varias de sus empresas envueltas en actos de corrupción.

Alexis Medina, hermano del expresidente Medina, fue condenado el mes pasado a siete años de reclusión y pago de 500 millones de pesos al Estado y al decomiso de sus bienes y el pago de multas, por corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de documentos falsos y otros delitos.

Tribunal declara culpable a Alexis Medina; lo sentencia a siete años de prisión Lea también

Al encabezar un encuentro con sectores organizados de este municipio, el Defensor del Pueblo, manifestó su apoyo a las acciones contra la corrupción administrativa y de otros delitos que afectan que afectan el patrimonio público.

“Tenemos que dar ejemplo para que la sociedad entienda que la corrupción se combate y tiene sentencia. Aquí todos tenemos que estar a una donde el dinero público sea para invertir y no para robar, por eso el defensor va a apoyar cada acto de transparencia, de rendición de cuentas y régimen de consecuencias”, dijo el defensor.

Ulloa, opinó que, aunque desearía que no hubiera funcionarios envueltos en actos de corrupción, los miles de millones de pesos recuperados de ese flagelo deben destinarse a la reinversión social porque las obras físicas y los servicios tienen que mejorar en el país.

“Es un tema ético que tocos tenemos que apoyar para erradicar este flagelo y que más inversión pueda llegar a los bienes y servicios, por eso el código penal nuevo tiene más elementos para poder garantizar que el que administra un bien público sea un hombre honesto”, dijo Ulloa.

Diálogo en tu comunidad por el bien común

Ulloa, se reunió este jueves con diversos sectores, personalidades y funcionarios de este municipio, previo a otro encuentro en Tamayo, de quienes escuchó sus preocupaciones para plasmarlas en un informe sobre derechos humanos en diciembre próximo.

Entre los problemas planteados, en esta zona, figuraron la falta de alumbrado en el trayecto Neyba-Galván; venta y consumo estupefacientes, inseguridad, desempleo, embarazos en adolescentes y falta de higienes en centros educativos.

La gobernadora María Esther Medina Díaz y el alcalde anfitrión, Eddy Salvador, presentes en la actividad, prometieron dar seguimiento a esas problemáticas a fin de que las instituciones responsables respondan ante los requerimientos de los comunitarios.

Al igual que la exsenadora Melania Salvador, Medina Díaz y el ejecutivo municipal, valoraron la importancia del evento organizado por el Defensor del Pueblo.