Danilo se desliga de Maxy Montilla: Cuenta lo que le dijo, se molesta y cuestiona por qué no fue sometido

Luego de indicar que no tenía ningún tipo de relación con su cuñado Maxy Montilla, más allá de que “él es medio hermano de mi esposa y en ese sentido es mi cuñado”, el expresidente Danilo Medina aseguró que este le explicó el acuerdo al que había llegado con el Ministerio Público.

Dijo que Maxy le comunicó a su hermana Cándida Montilla (esposa de Danilo) el criterio de oportunidad que había acordado con el Ministerio Público y que esta no estuvo de acuerdo, por lo que le pidió que se lo explicara a él.

Cuando Maxy le explicó los alcances del pacto este le dijo que tú “has cedido también tu honor, tu dignidad y tu estabilidad, y eso yo no creo que tenga precio”.

“Tú has conseguido no estar detrás de las rejas de una prisión, pero estar detrás de las rejas de la sociedad, y eso es absolutamente incomparable. Yo no creo que debiste haber hecho ese acuerdo, pero como tú no me has pedido opinión, yo no tengo por qué exigir que me la dé, porque tú no me debes darme ninguna opinión”, dijo al ser entrevistado en el Sol de la Mañana, 106.5 FM.

Destacan acuerdo de RD$3,000 millones en caso de Maxy Montilla Lea también

Dijo que le indicó que no compartía esa decisión porque no podía dejar su dignidad a cambio de que lo dejen tranquilo, ya que el Ministerio Público tenía “cuatro años persiguiéndolo”.

“Una cuestión que sumamente es extraña, porque si a todos los que le han levantado un expediente aquí lo han sometido, ¿por qué a él no lo sometieron? Y además, ¿por qué él no pidió que lo sometieran a la justicia? Ese fue su deber, exigir que él estaba dispuesto a demostrar en los tribunales su inocencia”, dijo Danilo Medina.

Indicó que con este acuerdo el Ministerio Público salió victorioso y lo “presionó psicológicamente hasta el punto que él se rindió y aceptó la culpabilidad de las acusaciones que se le habían dado”.

El expresidente aseguró, además, que esa organización política mantendrá la defensa de todos los miembros del partido que están enfrentando la justicia hasta tanto no haya una defensa que obliga a rectificar la visión.

“Yo defiendo la honorabilidad de los funcionarios hasta tanto no haya una sentencia definitiva que demuestre lo contrario. Si una sentencia demuestra que una persona cometió un acto que riñe con la ley, que pague por lo que hizo, pero yo no tengo ningún compromiso con nadie que haya obtenido una obra del gobierno que yo presidí, porque yo nunca supe quién presidía obras, nunca. Ni nunca le pedí a un funcionario responsable de una institución que le asignara una obra a nadie. Ni familia, ni amigos, ni a nadie”, dijo.