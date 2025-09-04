Arrestan hombre por declarar muertas a personas que aún siguen vivas

Las autoridades judiciales informaron del arresto de Máximo Mendoza la madrugada de este jueves, residente en la calle 15 del sector El Batey, en Mao, provincia Valverde, acusado de haber declarado fallecidas al menos a cinco personas que en realidad continúan con vida.

De acuerdo con informaciones preliminares, Mendoza habría incurrido en esta acción ilícita alegando que las personas declaradas muertas tenían deudas pendientes que no habían podido saldar.

El arresto se realizó en un operativo encabezado por el fiscal titular de Valverde, Víctor Mejía, y el fiscal adjunto Eduardo Espinal, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que el detenido no tendría la capacidad de ejecutar este tipo de maniobras sin la colaboración de personas con conocimientos médicos o legales, por lo que se ha iniciado una investigación para identificar y someter a los posibles cómplices.