Condenan a 30 años de prisión al hombre que mató a su expareja y a la madre de esta en Cotuí

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, condenó a 30 años de prisión a un hombre acusado de asesinar a su expareja y la madre de esta. El hecho ocurrió en noviembre de 2024, en el sector Buenos Aires de Quita Sueño, del municipio de Cotuí.

El tribunal dispuso que Joan Manuel Mejía Castro cumpla la pena en la cárcel de La Fortaleza Palo Hincado de Cotuí.

Los jueces encontraron culpable al imputado de los crímenes de asesinato, así como de violaciones a la ley de armas de fuego, en perjuicio de su expareja Yulisa Germán y a la madre de esta, la señora Juana Salazar, de 63 años.

En la audiencia, el imputado pidió perdón a la sociedad y a los familiares de las víctimas, al asegurar que se siente culpable por el hecho cometido que conmocionó al país.

“Señores jueces hagan lo que tienen que hacer conmigo”, proclamó Mejía Castro, previo a la sentencia condenatoria en su contra.

Durante la audiencia, los fiscales del departamento de Crímenes y Delitos contra las personas habían pedido al tribunal condenar al máximo de la pena al imputado, alegando que Mejía ya tenía antecedentes de violencia, con varios procesos judiciales en su contra por agresiones a otras mujeres, aunque nunca había sido detenido hasta este suceso.

El imputado había sido sometido a la justicia en varias ocasiones por su expareja por haber incurrido en violencia de género.

También Mejía habría intentado asesinar a su hijo menor tras disparar contra la madre y la abuela.

Yulisa Germán, producto de los disparos que la impactaron en la cabeza, falleció dos días después de la muerte de su madre, Juana Salazar.