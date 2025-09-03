Tormenta a la vista

Poder y ambición es una combinación peligrosa, y cuando se agrega incompetencia, el resultado suele ser fatal.

La historia está llena de ejemplos, y los peores son cuando el incompetente que ejerce el poder lo hace desde una institución llamada a brindar servicios a la ciudadanía, pues esta sufre doblemente: con la disminución de la calidad y cantidad de los servicios, y lo que esto representa al erario público.

A diferencia de la súper caldera de Yellowstone, cuya probabilidad de explosión de 0.00014% anual aleja del plano real/inmediato los efectos catastróficos que la misma tendría para Estados Unidos y el mundo, la probabilidad de que al gobierno le explote el lío existente en una institución vinculada al sector salud, no sólo es creíble, también es inminente.

La discreción no es una virtud del dominicano, mucho menos un signo distintivo de la presente administración, donde la mayoría de sus funcionarios exponen en público situaciones delicadas y ventilan en restaurantes las interioridades de cualquier institución que no sea la suya, y los manejos particulares que tienen (o tenían) sus titulares.

Lejos de ejercer la discreción, se cultiva con esmero la indiscreción. Las indelicadezas son ampliamente comentadas; los detalles de manipulación de procesos se exponen en la mesa con profusión de referencias; se mencionan procesos de elaboración de TDRs; nombres de empresas adjudicatarias y vínculos de funcionarios contratantes con ellas; sobreprecios en bienes y servicios; prácticas de tesorería cruzada con deudas pendientes de pago; comisiones para agenciar oportunamente desembolsos, etc. Y es que, si no se fue eficiente en la gestión, mucho menos en la ocultación…

Lo que debería ser secreto de Estado es vox populi y se festina con profusión de detalles, pues hay cierto erotismo en hacerse el gracioso y comentar –con el mayor nivel de especificidad posible– “el mecanismo”. Parecería que, mientras más se cuenta y se comenta, más se deja entrever la cercanía con el poder.

Y es que, si se conoce el todo sobre algo, se infiere el conocimiento del todo sobre todo lo demás, lo cual, proyecta sobre el funcionario que chismea en sobremesa, el aura de hombre poderoso que conoce los detalles del poder. Cuando el comentario se hace en una mesa donde abunda el vino y frente a damas, el poder cumple su función y se convierte en el instrumento erótico de conquista más sofisticado del mundo...

Mientras, el rumor público prosigue su curso, los ríos subterráneos del poder fluyen a otra velocidad, las auditorías se hacen en silencio, los interrogatorios del Ministerio Público son a puertas cerradas y las delaciones premiadas se negocian, etc.

Aunque a veces parece que nada va a ocurrir hasta que ocurre, este no será el caso, y así como los vinculados deberían ir buscando abogados; el gobierno debe priorizar la transparencia y diseñar su estrategia de gestión (futura) de crisis. Una en la que no tuvo responsabilidad, y más bien fue víctima.