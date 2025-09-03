Dispone de RD$655 millones para remozar el Hospital Salvador B. Gautier

Con una inversión de más de 655 millones de pesos, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció, este miércoles, el plan de remozamiento del Hospital Salvador Bienvenido Gautier.

Con este presupuesto, explicó, que se pretende intervenir "áreas críticas" que tiene el hospital en estos momentos, entre ellas la emergencia, que según sus palabras será sometida a reestructuración para adecuar los espacios físicos.

También señaló que serán intervenidos al menos 10 quirófanos, el área pre y postquirúrgica, climatización, iluminación y mobiliario clínico de los mismos.

De igual forma, señaló que serán remozadas 165 habitaciones y baños, el área de odontología y la fachada externa del centro médico, que implicará la adecuación de parqueos, áreas verdes y alumbrado perimetral.

De la inversión total de RD$655,357,692 millones, RD$455,357,692 millones serán destinados a la obra civil y unos RD$200 millones al equipamiento médico.

Lama afirmó, además, que el hospital tiene una disponibilidad de doscientas dos camas.

Y anunció, que será puesta en funcionamiento la unidad de hemodinamia y la licitación de un "moderno" resonador.

Licitación

El funcionario indicó que en octubre de este año será el proceso de licitación y para el mes de enero será la adjudicación.

El director del Servicio Nacional de Salud, informó, además, que se estima que desde el primero de marzo al primero de abril del año 2026 se inicien los trabajos de construcción para hacer entrega de la obra culminada en el primer cuatrimestre del año 2027.

"Tendremos una entrega, si no ocurre ningún contratiempo, completa, al cien por ciento, en el primer cuatrimestre del 2027, con un tiempo de ejecución de doce meses aproximadamente; claro, hay áreas que posiblemente serán entregadas antes", expresó Lama.

Continuidad de los servicios médicos

El director del hospital, doctor Armando Holguín, indicó que durante el remozamiento los servicios médicos seguirán brindándose de manera normal.

"En conjunto con el departamento de infraestructura vamos a reorganizar, vamos a seguir garantizando los servicios con ciertas restricciones, ya que, como dijo doctor, toda construcción y remodelación trae un poco de caos en ese sentido. Vamos a seguir dando los servicios priorizados", aseguró Holguín.

A finales del mes de agosto, los jefes departamentales y personal médico del Hospital Doctor Salvador B. Gautier denunciaron las condiciones de deterioro en la que opera el centro médico.

“Tenemos la imperiosa necesidad de garantizar un servicio de salud con la calidad y la dignidad que merece el pueblo dominicano. La infraestructura actual carece de condiciones mínimas, amenaza seriamente el cumplimiento de esa misión”, expresó la doctora Yicenia Brito.

Sus exigencias consistieron en la corrección de deficiencias “graves” en la infraestructura intrahospitalaria; requerimiento del personal de limpieza y mantenimiento capacitado y contar con las condiciones de higiene adecuada.