Salud Pública inicia jornada de vacunación en las escuelas contra el VPH, la difteria y el tétanos

Con el objetivo de proteger a la niñez dominicana, Salud Pública inició este miércoles una jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), la difteria y el tétanos.

Esta campaña comenzó en la escuela Madame Germaine Rocourt del Distrito Nacional, donde más de 20 niños, con edades comprendidas entre los 9 y 14 años, recibieron sus dosis.

Salud informó que en esta ocasión para la "Jornada de Vacunación" adquirió 250 mil dosis de vacunas para ser aplicadas en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los 190 millones de pesos.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública anunció que pretende vacunar al menos a 8,500 niños y niñas.

Esta jornada está bajo la coordinación de Aida Lucía Vargas, directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, que coordina el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) junto a Salud Escolar del MSP.

La especialista reveló que, a pesar de que en el país estos virus se encuentran controlados, advirtió que la OPS ha informado que más de "40 mil muertes se registran cada año en América Latina".

Proceso para la vacunación en las escuelas

Para participar en la jornada médica, la directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, Aida Lucía Vargas, reiteró que cuentan con la autorización de los padres y tutores e invitó a las familias deben incentivar este tipo de jornadas.

Asimismo, informó que la jornada de Salud Pública pretende extenderse hasta llegar casa por casa y cubrir todo el territorio nacional.

"Hacemos un llamado a los padres, madres y profesores para que permitan que en sus centros educativos o en su casa", dijo la médico.