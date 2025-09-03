Denuncian que incendio forestal registrado en Jánico fue provocado

El incendio forestal registrado la noche del pasado lunes en la zona boscosa de la comunidad de Guayabales, municipio de Jánico, provincia Santiago, fue provocado intencionalmente, según el comunicado emitido en este martes por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Gerónimo Abreu, encargado del Programa Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente, manifestó que el siniestro fue eliminado en su totalidad y que la causa parece haber sido de manera intencional.

“Por la forma en que se han iniciado los siniestros, todo apunta a que estos incendios están siendo provocados de manera intencional, lo que dificulta la prevención y genera serios daños a los ecosistemas”, indicó Abreu.

Agregando que, un segundo incendio detectado en horas de la madrugada de este martes, muy próximo al área donde el pasado sábado concluyeron las labores de liquidación de otro siniestro, en San José de las Matas, indicando que fue provocado por una descarga eléctrica.

Durante las labores de sofocación, el cuerpo de bomberos identificó presencia de combustibles pesados en el lugar, lo que facilita la propagación del fuego.

Asimismo, explicaron que de acuerdo con los testimonios de comunitarios, la zona no presentaba rastros de humo el día anterior. Sin embargo, al amanecer se evidenciaron indicios de un nuevo incendio,

El incendio se concentró en la zona boscosa de la comunidad de Guayabales, en los alrededores de la carretera Janico-Juncalito, siendo intervenido y eliminado en su totalidad por brigadas conformadas por más de 40 bomberos forestales de San José de las Matas, Jánico y La Vega, según lo expuesto en el comunicado.