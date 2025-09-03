Osamenta hallada en La Vega podría tratarse de Juan José Cano Coste, desaparecido desde mayo

Una osamenta humana fue hallada la mañana de este miércoles, próximo a la ribera del río, en el sector El Naranjal, Río Verde Abajo, en Cutupú, provincia La Vega.

El levantamiento fue realizado por un médico legista, en presencia de una fiscal de turno del Distrito Judicial de La Vega. La muerte fue calificada como “osamenta humana de causa indeterminada”.

El señor Luis Miguel de Jesús Cano Concepción, residente en Río Verde, Cutupú, quien llegó al lugar luego de que miembros de la policía preventiva realizaran el hallazgo, manifestó que el pantalón encontrado en la osamenta pertenecía a su tío, Juan José Cano Coste, desaparecido desde el 5 de mayo del presente año en esta ciudad.

Los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago de Los Caballeros, para los estudios correspondientes, incluyendo análisis de ADN, con el fin de confirmar la identidad del fallecido.