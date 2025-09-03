Ministro de Trabajo dice cesantía “permanecerá tal y como está” y asegura que habrá reforma laboral

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que, pese a la oposición mostrada por el sector empresarial ante la reforma del Código Laboral, no hay un obstáculo para llegar a un acuerdo en el diálogo tripartito.

"Los empresarios están haciendo lo que les corresponde. Están planteando su visión sobre la reforma, sobre la base de lo que significa para sus miembros y la ventaja que debe tener para ellos", señaló.

Durante los últimos meses, el tema de la reforma laboral ha generado debate entre las partes involucradas; gobierno, empleadores y trabajadores, debido a que no llegaban a un acuerdo, retrasando su proceso de aprobación hasta una siguiente legislatura.

Pese a tal controversia, Olivares aseguró que "vamos a tener la reforma en las próximas semanas y un código nuevo" que pondrá en desfase al anterior y que se adecúa a las normas del siglo XXI.

Urgió en la necesidad de su aprobación al considerarla como importante para fortalecer la economía dominicana y los derechos de los trabajadores en todos sus aspectos.

Al mismo tiempo, aclaró que la cesantía no fue un punto de discusión en la mesa de debate porque esta “permanecerá tal y como está”.