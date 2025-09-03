La mayor urgencia en RD no es construir casas, sino dignificar las que ya existen, según estudios

El déficit de la vivienda en República Dominicana no se limita a la escasez de construcciones nuevas, sino que se centra en la precariedad de los hogares ya existentes.

Según informes de organizaciones como ONU-Hábitat, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la falta de servicios básicos y condiciones dignas es mayor y más apremiante que el déficit cuantitativo.

En la región, estos estudios demuestran que el principal desafío es la mejora de las viviendas que carecen de elementos esenciales como baños seguros, pisos de concreto, techos en buen estado y acceso a agua potable.

Esta realidad es consistente por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).

La presidenta de dicha asociación, Annerys Meléndez, afirmó que el déficit habitacional en República Dominicana supera el millón 400 mil viviendas.

Meléndez agregó que en el ámbito cuantitativo, refiriéndose a la adquisición de una residencia nueva y no a su mejoramiento, el déficit equivale a 390 mil viviendas.