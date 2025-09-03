Jóvenes del barrio Capotillo inician entrenamiento del Servicio Militar Voluntario de Defensa

Decenas de jóvenes del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, iniciaron formalmente el ciclo de entrenamiento del Programa de Formación en Valores del Servicio Militar Voluntario (SMV), que impulsa el Ministerio de Defensa (MIDE).

Durante el período septiembre-noviembre 2025, los participantes recibirán instrucción en formación militar básica, historia dominicana, disciplina y valores ciudadanos, con el propósito de fortalecer su identidad nacional y contribuir a que se conviertan en ciudadanos responsables, productivos y comprometidos con su comunidad.

A partir de este ciclo 2025-2026 el SMV ampliará su cobertura para impactar a unos 20,000 jóvenes a nivel nacional, superando la cifra anterior de 12,000 participantes. Solo en el sector Capotillo, este período impactará de manera directa a más de 400 jóvenes, marcando un paso trascendental en la consolidación de esta iniciativa social.

El acto de bienvenida, celebrado en el Centro Educacional Santo Cura de Ars, inició con la izada de la Bandera Nacional y fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y el director del SMV, general de brigada piloto Rafael Acosta Sena, FARD.

Durante la ceremonia, el ministro de Defensa destacó que el Servicio Militar Voluntario representa una de las mayores contribuciones de las Fuerzas Armadas al desarrollo social de la nación, al fortalecer en los jóvenes la disciplina, la autoestima, el amor a la patria y el compromiso ciudadano.

“Cuando un joven se forma en valores y en civismo, gana la sociedad entera, porque se construyen bases sólidas para un futuro de paz, respeto y progreso”, expresó.

Un momento cargado de simbolismo fue la entrega del banderín del SMV, en la que un egresado de la promoción pasada cedió el estandarte a un aspirante de la nueva cohorte, marcando la continuidad del legado de compromiso y servicio a la nación.

La ceremonia contó además con la presencia de autoridades civiles, militares y comunitarias, entre ellas el comandante general del Ejército, el rector de la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE) y el director general de la Policía Nacional, quienes coincidieron en destacar el impacto positivo del programa en comunidades vulnerables como Capotillo.

Con este nuevo ciclo de entrenamiento, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso social con la juventud dominicana, impulsando programas que no solo promueven la defensa de la patria, sino que también fortalecen la cohesión social y contribuyen directamente al bienestar y desarrollo del país.

Este programa se ha consolidado como una valiosa herramienta de transformación personal y social, que abre oportunidades de superación y fomenta la convivencia pacífica.