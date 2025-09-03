Charlie Mariotti Jr: Alexis Medina y Maxy Montilla deben pedirle perdón al país, al PLD y a Danilo

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó que tanto Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, como Maxy Montilla, cuñado de este, deben pedir perdón al país, a esa organización política y al exmandatario.

Maxy Montilla llegó a un acuerdo de oportunidad con el Ministerio Público en el que acepta su responsabilidad penal en una investigación que sigue al caso “Antipulpo”. Con el trato aceptó devolver más de 3 mil millones a favor del Estado Dominicano.

“Maxy y Alexis, que ya tienen, uno condena y el otro admitió culpabilidad, deben pedirle perdón al país y también al PLD, a Danilo Medina también porque mancharon la obra por la avaricia”, dijo el legislador.

Al hablar con periodistas, el legislador indicó que una sanción pecuniaria no es suficiente en el caso de Montilla, debido a que debe ir acompañada “de prisión porque eso lacera la institucionalidad y la República Dominicana”.

El Ministerio Público informó que Montilla devolverá en efectivo RD$ 2,000 millones pagará una indemnización de RD$ 600 millones a EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.

Pagará RD$ 431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), disolverá 10 de sus empresas y se decomisará un terreno ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

El pasado mes de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina y lo encontró culpable de cometer actos de corrupción durante el gobierno de su hermano y expresidente Danilo Medina.

El juez lo sentenció a siete años de prisión a ser cumplidos en la cárcel de Najayo.