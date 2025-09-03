Castro Marte se pronuncia ante los peligrosos conductores de guaguas

El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, advirtió este miércoles sobre el peligro que representan los abusos de algunos conductores de vehículos pesados.

También mostró preocupación por el transporte de personal en las vías de la provincia, especialmente las denominadas “guaguas amarillas”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter), el prelado calificó la situación como una "bomba de tiempo", debido al exceso de velocidad que se registra tanto en las carreteras como dentro de la ciudad.

“La velocidad excesiva dentro de la ciudad y en las carreteras se ha convertido en una bomba de tiempo que pone en riesgo la vida de todos”, manifestó.

El obispo hizo un llamado directamente a los propietarios de empresas de transporte y a los dueños de vehículos pesados para que instruyan a sus chóferes a conducir con prudencia y responsabilidad.

“La prudencia en las vías es responsabilidad compartida. No esperemos más tragedias para actuar”, señaló.

Las declaraciones de Castro Marte se suman a las crecientes preocupaciones de la ciudadanía sobre la seguridad vial en la región Este del país, donde los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte.