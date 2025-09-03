Amazon air Cargo en República Dominicana, qué hará y quiénes lo podrán usar

El CEO de la empresa Alk Global Logistic, Alfonso Alemán, aclaró este miércoles que su compañía encargada de Amazon Air Cargo no tiene injerencia en el manejo de la paquetería que se realizan en coordinación con los couriers de República Dominicana.

Alemán explicó que Alk Global Logistic, como cualquier otra aerolínea internacional, presta servicios de capacidad en la ruta de Amazon Air Cargo, la cual inició oficialmente sus operaciones hacia la República Dominicana con el aterrizaje de su primer vuelo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez este miércoles.

Indicó que este esquema de distribución de paquetes se mantiene en coordinación con los couriers dominicanos, quienes se verán beneficiados con una frecuencia adicional para el traslado de sus cargas.

El avión, de color blanco, aterrizó en horas de la mañana por el Aeropuerto Internacional de las Américas.Externa

Detalló, además, que el servicio que ofrece su compañía no se limita únicamente a la ruta Miami–Santo Domingo, sino que también está abierto a todos los importadores y exportadores que operan en la República Dominicana.

“Basado en los estudios de mercado, entendimos que se necesitaba agregar más capacidades a un país que crece día a día en materia de exportaciones y en otros renglones productivos”, afirmó Alemán.

El ejecutivo destacó además su satisfacción por establecer operaciones en la República Dominicana, país que considera estratégico para el desarrollo logístico regional, al tiempo que adelantó que Alk Global Logistic trabaja en proyectos similares en otras naciones, aunque no reveló detalles.

Asimismo, agradeció el respaldo de las autoridades dominicanas que participaron en el acto de recepción del vuelo inaugural de Amazon Air Cargo, entre ellos el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisono y de otros funcionarios del gobierno.

Con esta operación, Alk Global Logistic se convierte en el socio operador de los vuelos de Amazon Air Cargo desde Miami hacia Santo Domingo, fortaleciendo la posición del país como un hub logístico en la región del Caribe.