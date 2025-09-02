Suspenderán electricidad en la Jacobo Majluta en los días 3 y 4 de septiembre por mantenimiento

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) anunció la suspensión del servicio eléctrico en la Jacobo Majluta, los días miércoles 3 y jueves 4 de septiembre en horario de 9:20 de la mañana a 5:20 de la tarde. Esto con el fin de reparar el circuito BNV-1.

De acuerdo con un comunicado, la generadora de electricidad explicó que los daños en el sistema eléctrico se debieron a sobrecargas que presenta dicho circuito, la cual se hace más evidente en esta temporada de “altas temperaturas”, cuando la demanda energética se incrementa de manera considerable.

“La zona de influencia del circuito BNV-1 se encuentra en constante expansión, con nuevos residenciales y un crecimiento poblacional que elevan día tras día el consumo eléctrico. Esto ha provocado que el circuito opere al límite de su capacidad, ocasionando interrupciones que han impactado a los residentes de la zona”, puntualizó Edeeste.

Habilitarán otro circuito

Para mejorar la calidad del servicio, Edeeste realizará trabajos técnicos para activar un nuevo circuito, el BNV-3. Esto ayudará a dividir la carga eléctrica actual y ofrecer un suministro más estable, confiable y de mejor calidad.

Asimismo, informan que los sectores que estarán impactados durante estas jornadas de trabajo son: Ciudad Modelo, El Dorado III, Eugenio María de Hostos V.M., La Mina-Guaricano, Los Cazabes, Residencial Colinas del Viento, Residencial Roalva, Residencial Tierra Alta, Residencial Villa España y Ciudad Bonita.