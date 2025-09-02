La fuga del recluso de La Vega: rompió dos barrotes de la cárcel y salió

Un recluso condenado a 30 años de prisión escapó el lunes del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega, tras supuestamente haber roto los barrotes de la cárcel.

El prófugo fue identificado por las autoridades como Miguelito Rodríguez, conocido como “El Duro”, quien había sido trasladado a este centro penitenciario desde la cárcel de La Victoria, luego del incendio ocurrido en ese penal en marzo de 2024.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades penitenciarias, Rodríguez logró huir del penal tras “romper” dos de los barrotes del centro.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que, en coordinación con agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), se han desplegado intensos operativos para dar con el paradero del prófugo.

Mientras, las autoridades penitenciarias, en conjunto con la Policía Nacional, mantienen el proceso de búsqueda, quienes exhortaron a la población a colaborar con cualquier información que facilite la recaptura del recluso.