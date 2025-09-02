Juramentan a José Luis López Pérez como nuevo director de Promese/CAL

Tras una juramentación a puertas cerradas, sin presencia de medios de comunicación, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, juramentó este martes a José Luis López Pérez como nuevo director del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

El nuevo incumbente fue designado por el presidente Luis Abinader por medio del Decreto número 493-25.

La designación de López Pérez fue a raíz de los cambios que realizó el presidente Luis Abinader el pasado domingo 17 de agosto, en la dirección de varias instituciones, lo que implicó la reubicación de funcionarios y el nombramiento de otros.

Anteriormente, era Adolfo Pérez de León quien dirigía Promese/CAL, quien pasó a ocupar la dirección del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), y tras unos días vacantes, en esa posición fue nombrada de manera provisional Andrea Cándida Difó Marte, mediante el decreto 472-25.

Difó Marte se desempeñaba como subdirectora.

Luego de tomar posesión, López Pérez manifestó que su intención es servirle al pueblo.

Ante la consulta sobre supuestas quejas en el abastecimiento de las Farmacias del Pueblo, López indicó que desconoce las denuncias, y que no puede dar respuestas a ellas por apenas haberse juramentado en la nueva dirección.

Asimismo, indicó que “inmediatamente” haría el levantamiento de lugar para corroborar si son ciertas las denuncias realizadas.

“A eso es que vamos, a hacer todas las revisiones a ver si es cierto lo que se dice”, expresó López.

José Luis López Pérez

López Pérez es egresado de la Universidad Central del Este como doctor en medicina, con un posgrado de Comunicación en Salud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posee diplomados en Gerencia Empresarial y Cooperativista, y también en Seguridad Social.

Su experiencia laboral inicia como médico ayudante en el Hospital Jaime Mota de Barahona, también en el Hospital Municipal de Guerra y en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar (Morgan). Fungió como encargado de Servicios Médicos Salud Segura del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

También trabajó en el departamento de Auditorias MÉdicas y Facturación en el Institutito Dominicano de Seguros Sociales y antes de su designación era director de Atención Primaria del Servicio Nacional de Salud.